Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прогноз магнітних бур на 18 серпня: чого очікувати від Сонця

Прогноз магнітних бур на 18 серпня: чого очікувати від Сонця

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 12:31
Прогноз магнітних бур в Україні на 18 серпня
Вимірювання артеріального тиску через магнітні бурі. Фото: Freepik

У вівторок, 18 серпня, на Землі не прогнозують потужних магнітних бур, проте магнітосфера планети залишатиметься збудженою. Рівень сонячної активності буде низьким, хоча синоптики припускають, що можуть виникнути спалахи класу М.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз на магнітні бурі 18 серпня 

Потужних магнітних бур у вівторок, 18 серпня, не передбачається. Водночас фахівці фіксують збуджений стан магнітосфери Землі. Прогнозується, що протягом дня геомагнітне поле перебуватиме в межах від спокійного до активного рівнів.

null
Прогноз магнітних бур з 18 до 21 серпня. Фото: Солар Метео

Водночас 18 серпня можливе легке збурення, яке триватиме до 15:00. Також геомагнітне поле може бути активним у середу, 19 серпня, з 06:00 до 15:00 години. Проте, це все одно не той рівень, який може викликати магнітну бурю.

Згідно зі спостереженнями за попередню добу, на поверхні Сонця відбулося 11 спалахів, які класифікують як рівень С. Науковці зазначають, що такі явища не мають суттєвого впливу на нашу планету.

Читайте також:

Сонячна активність на 18 серпня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 34

Фахівці не виключають невеликої ймовірності появи дещо потужніших спалахів класу М.

Як писали раніше Новини.LIVE, наприкінці серпня синоптики прогнозують кілька потужних магнітних бур, які накриють Землю. Вони можуть викликати відчутне погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

Також синоптики попередили про сильну бурю, яка накриє Україну цього тижня через атмосферний фронт. На території країни будуть різкі перепади температур — від сильної спеки до похолодань з грозами, градом та зливами.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації