Чому Україна досі не отримала гроші від продажу клубу Челсі

Посол Британії Ніл Кромптон. Фото: кадр з відео

Судова тяганина завадила перерахуванню Україні заблокованих фінансів від угоди щодо клубу "Челсі". Посол Великої Британії Ніл Кромптон розповів, що британський уряд наразі розглядає поточну ситуацію як останню можливість домовитися, проте останнє слово залишається за судом.

Про Ніл Кромптон заявив в інтерв'ю для "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Початковий план передбачав безперешкодне використання вилучених фінансів для подолання гуманітарних наслідків війни.

"Як я розумію, була домовленість, що всі ці кошти можна буде витратити на гуманітарні цілі в Україні. Ми намагалися дійти згоди, щоб її реалізувати, але потім він оскаржив це рішення в судовому порядку, і зараз справа застрягла в судах", — розкрив перебіг подій очільник дипломатичного представництва.

Дипломат уточнив, що це питання доволі складне, тому вимагає тривалого судового розгляду.

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"Це хороше запитання, і воно дуже складне, і я не претендую на те, що досконало знайомий з усіма деталями", — зауважив посол.

Наразі подальша доля спецфонду повністю залежить від рішень британської Феміди.

"Гадаю, з політичної точки зору уряд вважає, що це останній шанс спробувати досягти угоди, але нам доведеться почекати й подивитися, як це вирішиться в судах", — підсумував Ніл Кромптон.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що Велика Британія підтримує вступ України до НАТО, яке вже визнає необхідність переймати бойовий досвід ЗСУ. Водночас Ніл Кромптон зазначив, що одностайності серед інших країн з приводу цього немає.

Окремо Ніл Кромптон наголосив, що нинішня війна фактично перетворилася на масштабне змагання двох військово-промислових комплексів на виснаження. На переконання дипломата, єдиним ефективним механізмом примусу Кремля до миру є грамотне поєднання дипломатичних кроків із безперервним посиленням військового тиску на агресора.