Почему Украина до сих пор не получила деньги от продажи клуба «Челси»

Посол Великобритании Нил Кромптон. Фото: кадр из видео

Судебные тяжбы помешали перечислению Украине заблокированных средств по сделке с клубом "Челси". Посол Великобритании Нил Кромптон сообщил, что британское правительство в настоящее время рассматривает сложившуюся ситуацию как последнюю возможность договориться, однако последнее слово остается за судом.

Об этом Нил Кромптон заявил в интервью «РБК-Украина», передает Новини.LIVE.

Почему Украина не получила средства от продажи "Челси"

Первоначальный план предусматривал беспрепятственное использование изъятых средств для преодоления гуманитарных последствий войны.

"Насколько я понимаю, была договоренность, что все эти средства можно будет потратить на гуманитарные цели в Украине. Мы пытались прийти к соглашению, чтобы реализовать его, но затем он обжаловал это решение в судебном порядке, и сейчас дело застряло в судах", — рассказал о ходе событий глава дипломатического представительства.

Дипломат уточнил, что этот вопрос довольно сложный, поэтому требует длительного судебного разбирательства.

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"Это хороший вопрос, и он очень сложный, и я не претендую на то, что досконально знаком со всеми деталями", — отметил посол.

В настоящее время дальнейшая судьба спецфонда полностью зависит от решений британской Фемиды.

"Думаю, с политической точки зрения правительство считает, что это последний шанс попытаться достичь соглашения, но нам придется подождать и посмотреть, как это решится в судах", — подытожил Нил Кромптон.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что Великобритания поддерживает вступление Украины в НАТО, которое уже признает необходимость перенимать боевой опыт ВСУ. В то же время Нил Кромптон отметил, что единодушия среди других стран по этому поводу нет.

Отдельно Нил Кромптон подчеркнул, что нынешняя война фактически превратилась в масштабное состязание двух военно-промышленных комплексов на истощение. По мнению дипломата, единственным эффективным механизмом принуждения Кремля к миру является грамотное сочетание дипломатических шагов с непрерывным усилением военного давления на агрессора.