Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Продажа клуба "Челси": почему Украина так и не получила деньги

Продажа клуба "Челси": почему Украина так и не получила деньги

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 13:25
Почему Украина до сих пор не получила деньги от продажи клуба «Челси»
Посол Великобритании Нил Кромптон. Фото: кадр из видео

Судебные тяжбы помешали перечислению Украине заблокированных средств по сделке с клубом "Челси". Посол Великобритании Нил Кромптон сообщил, что британское правительство в настоящее время рассматривает сложившуюся ситуацию как последнюю возможность договориться, однако последнее слово остается за судом.

Об этом Нил Кромптон заявил в интервью «РБК-Украина», передает Новини.LIVE.

Почему Украина не получила средства от продажи "Челси"

Первоначальный план предусматривал беспрепятственное использование изъятых средств для преодоления гуманитарных последствий войны.

"Насколько я понимаю, была договоренность, что все эти средства можно будет потратить на гуманитарные цели в Украине. Мы пытались прийти к соглашению, чтобы реализовать его, но затем он обжаловал это решение в судебном порядке, и сейчас дело застряло в судах", — рассказал о ходе событий глава дипломатического представительства.

Дипломат уточнил, что этот вопрос довольно сложный, поэтому требует длительного судебного разбирательства.

Читайте также:

"Это хороший вопрос, и он очень сложный, и я не претендую на то, что досконально знаком со всеми деталями", — отметил посол.

В настоящее время дальнейшая судьба спецфонда полностью зависит от решений британской Фемиды.

"Думаю, с политической точки зрения правительство считает, что это последний шанс попытаться достичь соглашения, но нам придется подождать и посмотреть, как это решится в судах", — подытожил Нил Кромптон.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что Великобритания поддерживает вступление Украины в НАТО, которое уже признает необходимость перенимать боевой опыт ВСУ. В то же время Нил Кромптон отметил, что единодушия среди других стран по этому поводу нет.

Отдельно Нил Кромптон подчеркнул, что нынешняя война фактически превратилась в масштабное состязание двух военно-промышленных комплексов на истощение. По мнению дипломата, единственным эффективным механизмом принуждения Кремля к миру является грамотное сочетание дипломатических шагов с непрерывным усилением военного давления на агрессора.

Челси Роман Абрамович Великобритания
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации