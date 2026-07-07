Прем'єр Чехії: Україна впевнено просувається на шляху до вступу в ЄС

Андрей Бабіш. Фото: REUTERS/Marton Monus

Карина Приходько Редактор

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Україна впевнено просувається на шляху до членства в Європейському Союзі. Країна виконує всі необхідні умови для членства в ЄС.

Про це Андрей Бабіш сказав у кулуарах саміту НАТО, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Членство України в ЄС

Бабіш заявив, що що обговорював із главою українського уряду Юлією Свириденко питання переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. За його словами, відкриття кластерів є частиною процесу євроінтеграції України та свідчить про поступ у переговорах.

"Я зустрічався з вашим прем'єр-міністром, і ми говорили про кластери. Це веде до вступу України в ЄС, тож це на правильному шляху", — сказав чеський прем'єр.

Він також висловив переконання, що Україна рухається правильним шляхом до вступу в ЄС, продовжуючи виконувати необхідні умови для просування переговорного процесу.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Україна очікує швидкого відкриття нових кластерів переговорів з ЄС. За його словами, наступні п'ять кластерів будуть відкриті найближчим часом.

Водночас Фрідріх Мерц заявив, що наразі Україна може стати лише асоційованим членом ЄС. Він вважає, що наша держава не може бути повноправним членом під час війни.