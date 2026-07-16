Прем'єр Британії Кір Стармер прибув до Києва

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Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Кір Стармер прибув у Київ зі своїм останнім візитом на посту прем'єра Великої Британії

В Україні він зустрінеться з Володимиром Зеленським і запевнить, що Лондон продовжить підтримувати Україну після зміни британського уряду.

20 липня Стармер має залишити посаду. Його наступником стане Енді Бернем, який уже пообіцяв зберегти підтримку України у війні проти РФ.

За прем'єрства Стармера Велика Британія разом із Францією очолила "коаліцію охочих", а також домовилася з Україною про сторічне партнерство.

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