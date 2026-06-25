Працівник ТЦК не записав напад на колег: суд його покарав

Військові ТЦК. Фото ілюстративне: Кадр з відео

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У Харкові судили військового ТЦК, який під час мобілізаційних заходів не записав на відео напад на своїх колег. За це суд признав йому покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 6 квітня 2026 року. Тоді під час мобілізаційних заходів група ТЦК виявила чоловіка призовного віку.

Проте при спробі перевірити у громадянина військово-облікові документи, той застосував травматичну зброю, кинув шумові гранати та поранив ножем одного з представників ТЦК. Як наслідок, один із солдатів отримав ножове поранення.

Пізніше правоохоронці пізніше затримали, а під час перевірки обставин справи було з'ясовано, що відео з боді-камер ТЦК взагалі відсутнє. Згідно з журналом обліку, відеокамера була видана, але її не застосовували.

Під час судового засідання військовий визнав свою провину та не заперечував проти адміністративної відповідальності (штрафу).

Рішення суду

Слобідський районний суд Харкова визнав солдата ТЦК винним у вчиненні адміністративного правопорушення, тому на нього наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Його треба сплатити протягом 15 днів.

При цьому суд звільнив військового від сплати судового збору. Постанову ще можна оскаржити у суді.

Як повідомляло Новини.LIVE, у Миргороді Полтавської області судили чоловіка, який здійснив наїзд на військового ТЦК та протягнув його дорогою. За це йому призначили іспитовий строк терміном на 1 рік.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік лякав ТЦК муляжем гранати з 3D-принтера. За скоєне суд призначив штраф.