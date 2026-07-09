ППО знищила 72 цілі під час нічної атаки Росії на Україну

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У ніч проти 9 липня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили та придушили 72 ворожі повітряні цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала Україну двома ракетами та 94 дронами

За даними військових, із 18:00 8 липня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованої території Криму, а також 94 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

Безпілотники запускали з території Росії з напрямків Брянська, Міллерового та Орла, а також із тимчасово окупованого Криму та Донецька.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 72 ворожі безпілотники у північних, південних та східних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали ще у чотирьох місцях.

У Повітряних силах закликали українців дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна обговорює з іноземними партнерами можливість отримання ліцензій для виробництва зенітних ракетних систем Patriot. Такий крок може посилити українську протиповітряну оборону та сприяти розвитку власної оборонної промисловості. Зокрема Андрій Сибіга заявив, що Україна може отримати ліцензії на виробництво Patriot.

Також Новини.LIVE інформували, що на тлі зростання кількості масованих атак РФ ракетами та безпілотниками США розглядають можливість дозволити Україні виробляти системи Patriot за ліцензією. Президент США Дональд Трамп заявив, що це питання наразі перебуває на стадії обговорення.