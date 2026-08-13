ППО знешкодила 111 ворожих БпЛА під час нічної атаки

Пілот сідає у винищувач. Фото: Командування ПС ЗСУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Українська система протиповітряної оборони збила та подавила 111 із 133 безпілотників різного типу, якими РФ атакувала Україну починаючи з вечора 12 серпня. Попри ефективну роботу ППО, відомо про кілька випадків прямих влучань ворожих цілей.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Як відпрацювали сили ППО України в ніч проти 13 серпня

Загалом російські війська застосували для удару 133 безпілотні літальні апарати. Серед них зафіксовано ударні БпЛА типу Shahed включно з реактивними модифікаціями, дрони "Гербера", а також спеціальні безпілотники-імітатори типу "Пародія".

Пуски здійснювалися одразу з кількох локацій: з російських міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Донецька та району Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Статистика збитих цілей станом на ранок 13 серпня. Фото: ПС ЗСУ

За попередньою інформацією військових, оборонцям вдалося збити або подавити засобами РЕБ 111 ворожих дронів різних типів.

Попри високу ефективність ППО, повністю уникнути руйнувань не вдалося. Засоби повітряного нападу противника влучили по 15 різних локаціях. Окрім того, падіння уламків збитих російських безпілотників зафіксовано ще на 16 об'єктах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ПС ЗСУ припинили оприлюднювати точну статистику щодо кількості ворожих ракет, випущених під час масованих атак. За інформацією видання Bloomberg, коригування формату офіційних зведень є вимушеним заходом для підвищення рівня безпеки.

Також в ГУР заявили, що станом на серпень 2026 року Росія сформувала запас із приблизно 6,2 тисячі ударних БпЛА "Герань" різних модифікацій. Втім, наявні технологічні та виробничі обмеження поки що не дозволяють росіянам підтримувати систематично високу інтенсивність їхнього використання.