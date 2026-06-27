ППО збила 113 ворожих дронів під час атаки РФ цієї ночі

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У ніч на 27 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку, застосувавши 129 ударних безпілотників. Запуски здійснювалися з території РФ та тимчасово окупованих територій України.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт від Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як відпрацювало ППО цієї ночі

Загалом противник застосовував безпілотники різних типів, зокрема Shahed (у тому числі реактивні модифікації), "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори типу "Пародія".

До відбиття повітряного нападу були залучені підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряною обороною вдалося збити 113 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Значну частину цілей було знешкоджено ще на підльотах до критичної та цивільної інфраструктури. Водночас зафіксовано 13 влучань ударних БпЛА у семи локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали ще на трьох об’єктах, що також призвело до локальних наслідків.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна домовилася зі своїми партнерами про посилення повітряного щита напередодні наступного зимового періоду. Сторони узгодили подальші кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури.

Як повідомляли Новини.LIVE, через постійні атаки українських безпілотників Росія змушена перекидати системи протиповітряної оборони з лінії фронту до столиці. За даними західних аналітиків, окупанти не лише облаштовують нові позиції для комплексів С-400 поблизу району Москва-Сіті, а й розміщують біля місцевого нафтопереробного заводу комплекси "Панцир", які раніше могли бути перекинуті з передової.