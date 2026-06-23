ППО України відбила масовану атаку: збито 118 дронів

Система ППО. Фото: Міноборони

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У ніч на 23 червня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Обстріл розпочався о 18:00 22 червня із застосуванням 135 ударних безпілотників різних типів.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та ISW.

Сили ППО збили ворожих безпілотників

За даними військових, противник застосував дрони типу Shahed (зокрема реактивні), "Гербера", "Італмас", а також безпілотники-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ — з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 118 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано 13 влучань ударних дронів у 11 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА у трьох місцях.

Військові зазначають, що атака триває — у повітряному просторі України ще перебувають ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Росія посилює ППО Москви на тлі дефіциту ресурсів і навантаження через удари України

Повідомляється, що російська влада останніми тижнями намагається посилити систему протиповітряної оборони, яка прикриває район Москва-Сіті, ймовірно, за рахунок перекидання ресурсів із прифронтових напрямків.

Аналітики відкритих джерел 20 червня оцінили, що супутникові знімки, отримані 4 червня, свідчать про початок будівництва нової позиції ППО С-400 у Москворецькому історико-природному парку на заході від Москва-Сіті наприкінці травня 2026 року.

За їхніми даними, розміри та конфігурація будівельного майданчика подібні до інших об’єктів С-400 поблизу російської столиці. Також зазначається, що нова позиція розташована на одній із найвищих точок на захід від Москви.

Водночас "The Telegraph" 22 червня повідомило, що Росія могла передислокувати систему ППО "Панцир" із району лінії фронту та розмістити її на вежі поблизу Московського нафтопереробного заводу на південному сході від Москва-Сіті.

За даними видання, система має захисну металеву конструкцію, подібну до тих, що використовуються поблизу фронту, що може свідчити про її перекидання з бойових позицій.

Крім того, на оприлюднених зображеннях зазначається, що у встановленої системи "Панцир" з одного боку наявні лише дві ракети з шести стандартних, що може свідчити про можливий дефіцит ракет-перехоплювачів.

CBS News, посилаючись на українські офіційні джерела, раніше повідомляло про нестачу ракет для систем С-300 у Росії через обмеження постачання компонентів внаслідок санкцій. У The Telegraph припускають, що дефіцит може стосуватися й інших типів систем ППО.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що посилення українських ударів далекого та середнього радіуса дії створює додаткове навантаження на російську систему ППО в глибокому тилу. Це змушує Москву розподіляти обмежені ресурси між захистом стратегічних об’єктів і фронтовими напрямками.

Також аналітики підкреслюють, що українські удари, які виводять із ладу російські радари ППО, ймовірно, додатково знижують ефективність захисту навіть у добре укріплених районах.

Новини.LIVE повідомляли, що на думку українського військового, російська авіація уникає польотів поблизу лінії фронту через ризик ураження українською ППО. У зв’язку з цим окупаційні війська застосовують керовані авіабомби з великої відстані від позицій Сил оборони України.

Новини.LIVE інформували, що у НАТО проаналізували ефективність української протиповітряної оборони. Найвищі показники зафіксовані під час знищення безпілотників. Водночас у травні рівень перехоплення балістичних ракет в Україні становив лише 17%.