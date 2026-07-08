ППО та зміцнення позицій: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із президентом США Дональдом Трампом та його командою. За словами глави держави, сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та кроки, які можуть допомогти наблизити завершення війни.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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