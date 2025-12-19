Позиція Європи та України щодо Росії стала набагато кращою — Туск

Зеленський зустрівся зТуском у Варшаві. Фото: Reuters

Відбулася зустріч польського прем'єр-міністра Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з офіційним візитом у Варшаві. На ній Туск висловився про спільність боротьби України та Польщі.

Зеленський та Туск

Зеленський зазначив, що рішення очільників країн Євросоюзу щодо підтримки України є принциповими і справжніми. Це відбувається попри замахи РФ зірвати їх або поставити під сумнів.

"У вас сильніші карти. Я знаю, ми не граємо в карти, як ви колись сказали. Іноді. Безперечно з нами у вас сильніші карти", — заявив Туск.

Туск наголосив, що попри поточні проблеми та відмінності між українцями та поляками, боротьба України за незалежність проти агресії Росії — це спільна боротьба.

