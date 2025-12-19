Відео
Головна Новини дня Позиція Європи щодо Росії стала набагато кращою — Туск

Позиція Європи щодо Росії стала набагато кращою — Туск

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 18:22
Позиція Європи та України щодо Росії стала набагато кращою — Туск
Зеленський зустрівся зТуском у Варшаві. Фото: Reuters

Відбулася зустріч польського прем'єр-міністра Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з офіційним візитом у Варшаві. На ній Туск висловився про спільність боротьби України та Польщі.

Про це розповіли Новини.LIVE у п'ятницю, 19 грудня.

Читайте також:

Зеленський та Туск

Зеленський зазначив, що рішення очільників країн Євросоюзу щодо підтримки України є принциповими і справжніми. Це відбувається попри замахи РФ зірвати їх або поставити під сумнів.

"У вас сильніші карти. Я знаю, ми не граємо в карти, як ви колись сказали. Іноді. Безперечно з нами у вас сильніші карти", — заявив Туск. 

Туск наголосив, що попри поточні проблеми та відмінності між українцями та поляками, боротьба України за незалежність проти агресії Росії — це спільна боротьба.

Нагадаємо, що Зеленський та Навроцький поспілкувались про українські дрони і стратегічну підтримку України.

Раніше ми також інформували, що Зеленський обговорив партнерство із маршалком Сейму Польщі Чажастим та маршалкинею Кідавою-Блонською.

Володимир Зеленський Польща Європа Варшава Дональд Туск
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
