Прогноз погоди в Україні на завтра 14 липня

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 14 липня, очікується з дощами у більшості областях. Синоптики також прогнозують грози, град та шквали. Водночас температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 14 липня

Вночі у західних областях, вдень на більшій частині території України за винятком крайньої півночі та крайнього сходу, очікуються короткочасні дощі з грозами. Вдень місцями можливі град та шквали до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 14 липня. Фото: Meteoprog

Вітер вночі змінного напрямку, вдень — північний до 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+18 °С, вдень +23...+28 °С, на Закарпатті до +30 °С.

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Як писали Новини.LIVE, в перші дні тижня в Україні очікується погода з дощами та грозами. Водночас ближче до вихідних вона різко зміниться. Найспекотніше буде на півдні та Закарпатті.

А упродовж липня прогнозується підвищена сонячна активність, що супроводжуватиметься сильними геомагнітними бурями. Вони здатні впливати як на самопочуття людей, так і на стабільність роботи технічних систем.