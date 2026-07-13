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Сильная непогода охватит большую часть Украины: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 16:05
Прогноз погоды в Украине на завтра 14 июля
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине во вторник, 14 июля, ожидается дождливой в большинстве областей. Синоптики также прогнозируют грозы, град и шквалы. При этом температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 14 июля

Ночью в западных областях, днем на большей части территории Украины, за исключением крайнего севера и крайнего востока, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем местами возможны град и шквалы до 20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 14 липня
Погода в Украине 14 июля. Фото: Meteoprog

Ветер ночью переменного направления, днем — северный до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12...+18 °С, днем +23...+28 °С, в Закарпатье до +30 °С.

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Как писали Новини.LIVE, в первые дни недели в Украине ожидается погода с дождями и грозами. В то же время ближе к выходным она резко изменится. Жарче всего будет на юге и в Закарпатье.

А в течение июля прогнозируется повышенная солнечная активность, которая будет сопровождаться сильными геомагнитными бурями. Они способны влиять как на самочувствие людей, так и на стабильность работы технических систем.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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