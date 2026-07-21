У Повітряних Сил ЗС України пояснили, як боротися з реактивними БпЛА

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Армія РФ дедалі частіше атакує Україну реактивними безпілотниками. Такі БпЛА за своїми характеристиками наближаються до крилатих ракет. Через конструкцію реактивні дрони не можуть літати довго, але збивати їх важко через велику швидкість пересування.

Про це в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 20 липня, повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Що потрібно для знищення реактивних дронів

Представник Повітряних Сил ЗС України зазначив, що для збиття реактивних БпЛА великокаліберні кулемети не підходять — потрібні зенітні або авіаційні ракети. Швидкість реактивного безпілотника вдвічі менша за швидкість перехоплювача.



"Швидкість реактивного БпЛА може сягати аж до 600 кілометрів, а наші перехоплювачі — до 300 кілометрів, тому тут можна розраховувати лише на майстерність пілотів, на удачу, щоб в короткий час мати той шанс перехоплювати. Але вдосконалюють виробники наші перехоплювачі", — заявив Юрій Ігнат.

Він додав, що кількість реактивних дронів, які запускає РФ по Україні, останнім часом зросла, але й відповідне реагування на таку ситуацію є: військові створюють певні рубежі оборони, щоб збивати БпЛА.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова повідомляв, що ввечері 20 липня під російським ударом опинилися багатоповерхівка та торговельний центр. Відомо про шістьох травмованих. Четверо потерпілих — діти.

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