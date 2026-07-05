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Головна Новини дня Потрібен сигнал з Гааги для примусу Путіна до миру: прем'єр Нідерландів

Потрібен сигнал з Гааги для примусу Путіна до миру: прем'єр Нідерландів

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 07:38
В Гаазі потрібно максимально посилити тиск на Путіна: прем'єр Нідерландів
Лидер нидерландской партии D66 Роб Йеттен. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен офіційно закликав усі європейські держави до максимальної єдності на всіх рівнях задля посилення політичного тиску на Кремль. Він вважає, що тільке спільні та жорсткі координаційні дії світу зможуть змусити Росію негайно припинити війну проти України. Заява прозвучала під час сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Гаазі, де питання безпеки на континенті стало головною темою обговорення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена, яку цитує Укрінформ.

Підтримка України з боку Європи

Нідерланди планують твердо підтримувати український народ у його тривалій боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

Керівник нідерландського уряду звернув особливу увагу європейських колег на те, що Сили оборони наразі стримують ворога не лише заради власних кордонів.

"Україна захищає не лише свою територію і своїх громадян. Вона захищає мир і безпеку на нашому континенті. Вона також захищає міжнародний правопорядок, заснований на правилах, включно з ОБСЄ та зобов’язаннями", — заявив Роб Єттен.

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Він додав, що посилення санкцій та військова допомога вже довели свою реальну ефективність на практиці.

Заклик до звільнення заручників

За його словами, європейські країни повинні продемонструвати повну солідарність та надіслати Путіну максимально потужний і чіткий сигнал з Гааги про неможливість продовження війни.

"Ми повинні показати Путіну, що єдиний шлях — це негайне припинення вогню та участь у змістовних переговорах щодо справедливого і тривалого миру. Я закликаю вас надіслати цей сильний сигнал з Гааги до Москви", — наголосив прем'єр.

Окремо політик вимагає від Кремля негайно випустити на волю трьох незаконно ув'язнених співробітників місії ОБСЄ.

Як писали Новини.LIVE раніше, керівництво України також постійно наголошує на необхідності збільшення міжнародного тиску на країну-агресора. Керівник ОП Кирило Буданов у своїй заяві зазначив, що світова підтримка нашої держави має ще сильніше зростати.

Також ми повідомляли, що Нідерланди виділили Україні 500 млн євро на дрони та ППО. Половина суми спрямована на ініціативу PURL, яка допомагає Україні посилювати захист повітряного простору, а ще 250 мільйонів євро виділено на закупівлю безпілотників.

володимир путін Гаага війна в Україні
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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