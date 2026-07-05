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Главная Новости дня Требуется сигнал из Гааги для принуждения Путина к миру: премьер Нидерландов

Требуется сигнал из Гааги для принуждения Путина к миру: премьер Нидерландов

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 07:38
В Гааге необходимо максимально усилить давление на Путина: премьер Нидерландов
Лидер нидерландской партии D66 Роб Йеттен. Фото: Reuters

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен официально призвал все европейские государства к максимальному единству на всех уровнях с целью усиления политического давления на Кремль. Он считает, что только совместные и жесткие скоординированные действия мирового сообщества смогут заставить Россию немедленно прекратить войну против Украины. Заявление прозвучало во время сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге, где вопрос безопасности на континенте стал главной темой обсуждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, которое цитирует Укринформ.

Поддержка Украины со стороны Европы

Нидерланды намерены решительно поддерживать украинский народ в его длительной борьбе против полномасштабной российской агрессии.

Глава нидерландского правительства обратил особое внимание европейских коллег на то, что Силы обороны в настоящее время сдерживают противника не только ради защиты собственных границ.

"Украина защищает не только свою территорию и своих граждан. Она защищает мир и безопасность на нашем континенте. Она также защищает основанный на правилах международный правопорядок, включая ОБСЕ и соответствующие обязательства",— заявил Роб Йеттен.

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Он добавил, что ужесточение санкций и военная помощь уже доказали свою реальную эффективность на практике.

Призыв к освобождению заложников

По его словам, европейские страны должны продемонстрировать полную солидарность и послать Путину максимально мощный и четкий сигнал из Гааги о невозможности продолжения войны.

"Мы должны показать Путину, что единственный путь — это немедленное прекращение огня и участие в содержательных переговорах о справедливом и прочном мире. Я призываю вас послать этот сильный сигнал из Гааги в Москву", — подчеркнул премьер.

Отдельно политик требует от Кремля немедленно освободить трех незаконно заключенных сотрудников миссии ОБСЕ.

Как ранее писали Новини.LIVE, руководство Украины также постоянно подчеркивает необходимость усиления международного давления на страну-агрессора. Глава ОП Кирилл Буданов в своем заявлении отметил, что международная поддержка нашего государства должна расти еще сильнее.

Также мы сообщали, что Нидерланды выделили Украине 500 млн евро на дроны и ПВО. Половина суммы направлена на инициативу PURL, которая помогает Украине укреплять защиту воздушного пространства, а еще 250 миллионов евро выделено на закупку беспилотников.

владимир путин Гаага война в Украине
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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