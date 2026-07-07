Посилення ППО та атаки РФ: Зеленський зустрівся з Рютте в Анкарі

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Зеленський/X

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Анкарі. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, постачання ракет до систем Patriot та подальшу оборонну співпрацю. Окрему увагу приділили створенню Антибалістичної коаліції й спільному виробництву зброї.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у вівторок, 7 липня.

Зустріч Зеленського та Рютте в Анкарі 7 липня 2026 року. Фото: ОПУ

Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Рютте в Анкарі

Під час зустрічі Володимир Зеленський подякував Марку Рютте за особисту підтримку України та українського народу. Президент також поінформував генерального секретаря НАТО про наслідки російських атак на українські міста й громади та наголосив на необхідності посилення захисту цивільного населення від балістичних ударів.

Однією з ключових тем переговорів стало термінове постачання ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. За словами глави держави, це питання стане одним із головних під час його майбутньої розмови з Президентом США Дональдом Трампом. Водночас Зеленський підкреслив, що для наближення миру необхідно не лише зміцнювати українську ППО, а й посилювати санкційний тиск на Росію.

"Завтра ми говоритимемо з Президентом Трампом про різні питання, зокрема й про це. Зараз найважливіше — знайти спосіб, як якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot. Звичайно, ми бачимо й відчуваємо слабкість Росії. Але цього недостатньо. Потрібно більше тиску, більше антибалістики та більше санкцій проти Росії", — зазначив глава держави.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили зміцненню оборонних спроможностей України. Зеленський і Рютте обговорили додаткові внески держав-членів НАТО до програми PURL, а також подальші кроки зі створення Антибалістичної коаліції. За підсумками переговорів сторони узгодили заходи, які мають посилити захист України від російських балістичних ракет.

Генеральний секретар НАТО, зі свого боку, відзначив результати українських військових на полі бою. Він наголосив, що Сили оборони України завдають Росії значних втрат і дедалі ефективніше уражають військові та енергетичні об'єкти в глибокому тилу противника.

"Те, що ми спостерігаємо протягом останніх кількох місяців, те, що робите ви, — це справді вражає. Ви успішно завдаєте ударів по російській енергетичній інфраструктурі, російській оборонній інфраструктурі глибоко всередині Росії. Зараз їхнє просування значно сповільнилося. Ви стали набагато успішнішими й безпосередньо на фронті", — зазначив він.

Також сторони обговорили розвиток спільного виробництва озброєння та подальше посилення оборонної співпраці між Україною і державами-членами НАТО. За результатами зустрічі Володимир Зеленський і Марк Рютте домовилися оперативно співпрацювати щодо всіх порушених під час переговорів питань.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Зустріч Зеленського з президентом Фінляндії. Фото: Зеленський/X

Зеленський зустрівся з лідером Фінляндії в Анкарі

У вівторок, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Алексом Стуббом. Лідери обговорили посилення української протиповітряної оборони, підготовку угоди у форматі Drone Deal та подальшу координацію між країнами. Також сторони домовилися продовжити спільну роботу для зміцнення оборонних і дипломатичних позицій України.

За словами глави держави, під час зустрічі він подякував президенту Фінляндії за всебічну підтримку України та українського народу. Лідери детально обговорили потреби української протиповітряної оборони, а також можливі кроки, які найближчим часом допоможуть посилити позиції України як у дипломатичній, так і в оборонній сферах.

Окрему увагу сторони приділили підготовці угоди у форматі Drone Deal. Президенти також обговорили потенційні терміни її підписання та подальшу координацію з цього питання.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Володимир Зеленський наголосив, що Україна та Фінляндія продовжують працювати над спільними рішеннями для зміцнення безпеки та наближення справедливого миру:

"Подякував Фінляндії за всю підтримку й обговорили спільні кроки, які можливі найближчим часом для посилення нашої позиції – дипломатичної та оборонної. Зокрема, обговорили підготовку угоди у форматі Drone Deal і потенційні дати для підписання".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що генсек НАТО Марк Рютте закликав росіян не вступати до армії. За його словами, Путін готовий жертвувати власними громадянами заради війни проти України. Також Рютте подякував Володимиру Зеленському та назвав його "надзвичайним лідером своєї країни".

Новини.LIVE також писали, що Марк Рютте закликав країни НАТО прискорити переозброєння через зростання безпекових загроз. За його словами, найбільшу небезпеку для НАТО нині становлять Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Він наголосив, що РФ продовжує нарощувати військове виробництво, а Китай активно посилює свій оборонний і ядерний потенціал.