Померла Заслужена артистка України Любов Колесникова

Любов Колесникова у ролі баби Палажки в серіалі "Спіймати Кайдаша". Фото: кадр з відео

Чернігівський обласний драмтеатр втратив свою провідну акторку Любов Колесникову. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та виконавиця понад ста театральних ролей відійшла у вічність у четвер, 7 травня. Церемонія прощання з артисткою відбудеться вже завтра в її рідному театрі.

Про це повідомили представники Чернігівського обласного драмтеатру, передає Новини.LIVE.

На 75-му році життя зупинилося серце видатної акторки Любові Колесникової. Останнім часом жінка боролася із серйозною хворобою, і, попри опіку найкращих лікарів та підтримку колег, врятувати її не вдалося.

Широкій публіці артистка найбільше запам'яталася завдяки неперевершеній грі у популярному українському серіалі "Спіймати Кайдаша", де вона майстерно втілила образ баби Палажки.

Акторка Любов Колесникова. Фото: Чернігівський обласний драмтеатр.

Провести улюблену акторку в останню путь шанувальники, друзі та колеги зможуть вже завтра, 8 травня. Церемонія прощання триватиме з 11:00 ранку до 13:00 у приміщенні Чернігівського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.

Саме у театрі Любов Степанівна пропрацювала майже 50 років свого життя, працюючи тут із березня 1978 року до останнього подиху. За цей час вона зіграла понад сто різнопланових ролей, серед яких Юнона в "Енеїді", Одарка у "Фараонах" та багато персонажів у виставах для дітей.

Любов Колесникова у театрі. Фото: Чернігівський обласний драмтеатр

Творчий шлях артистки розпочався дуже рано. Вона народилася 1 липня 1951 року в невеликому селі Острів Житомирської області й ще змалечку знала, ким хоче стати. Свою дебютну роль дівчинка зіграла в народному театрі, коли їй було лише 13. Згодом Любов здобула фахову освіту в Київській естрадно-цирковій студії.

Її професійна театральна кар'єра стартувала у 1971 році. Першим місцем роботи для молодої акторки став Ніжинський академічний український драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Звідти через сім років її запросили до Чернігова, де вона і стала провідним майстром сцени та отримала звання Заслуженої артистки України.

