Теракт у Києві: серед загиблих музикант гурту "Друге Сонце"

Ігор Савченко. Фото: Facebook

Під час кривавого теракту в Києві, що стався 18 квітня, обірвалося життя музиканта рок-гурту "Друге Сонце" Ігоря Савченка. Він став одним із шести загиблих від рук озброєного нападника у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомила подруга Ігоря Савченка Марина Огололенко в соцмережах, передає Новини.LIVE.

Про втрату побратима та музиканта повідомила його колега по сцені Марина Оголоенко. За її словами, вони разом пройшли великий творчий шлях, ділили сцену та залишалися близькими друзями понад десятиліття.

"Вчора під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша. Ми дружили і грали з 2010 року. Багато пройшли і пережили. Репи, концерти, фести, розмови, творчі пошуки, плани, зустрічі, днюхи, твої незабутні стейки, скільки всього було. І як тепер без тебе?" — написала Марина.

Співачка згадує Ігоря як надійну людину, яка завжди підтримувала у найважчі часи, та люблячого сім'янина, що обожнював свою дружину Танюшу і доньку Анюту.

"Ігор, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою, для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя. Свою родину, Танюшу, доцю Анюту. А музикою ти жив, горів, відчував, що ти справжній, коли граєш. Ми часто сперечались з тобою, але ми завжди були справжньою командою. Ти величезна частина нас, мене, я пишаюся, що зустріла такого Друга. Це справжня удача, я вдячна Богу за це. Лети в засвіти, мій дорогий, раз уже так невблаганно доля вирішила", — поділилася емоціями колега музиканта.

Нагадаємо, що кривава подія розгорнулася у Голосіївському районі, у суботу, 18 квітня, де зловмисник відкрив вогонь на вулиці, а згодом забарикадувався в одному з місцевих супермаркетів разом із заручниками. Як повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, правоохоронці вели перемовини зі стрільцем понад 40 хвилин. Оскільки чоловік відмовлявся здатися, спецпризначенці його ліквідували. Згодом з'ясувалося, що нападнику було 56 років, він мешкав сам неподалік від місця злочину.

Офіційне слідство розслідує інцидент як терористичний акт. За інформацією Президента Володимира Зеленського, ліквідований нападник мав російське походження і тривалий час проживав на території Донецької області. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, додатково призначено перевірку дій поліції під час спецоперації, зокрема втечі кількох працівників. Тим часом у медичних закладах столиці перебувають восьмеро поранених, серед яких є одна дитина. Усім постраждалим надається необхідна лікарська допомога.