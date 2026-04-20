Теракт в Киеве: среди погибших музыкант группы "Друге Сонце"

Игорь Савченко. Фото: Facebook

Во время кровавого теракта в Киеве, произошедшего 18 апреля, оборвалась жизнь музыканта рок-группы "Друге Сонце" Игоря Савченко. Он стал одним из шести погибших от рук вооруженного нападающего в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщила подруга Игоря Савченко Марина Огололенко в соцсетях.

Террорист в Киеве убил Игоря Савченко

Среди жертв масштабной стрельбы, которая всколыхнула Голосеевский район столицы 18 апреля, оказался участник музыкального коллектива "Второе Солнце" Игорь Савченко. Жизнь рокера оборвалась во время террористического акта, в результате которого в целом погибли шесть человек.

Сообщение о гибели Игоря Савченко. Фото: скриншот

О потере собрата и музыканта сообщила его коллега по сцене Марина Оголоенко. По ее словам, они вместе прошли большой творческий путь, делили сцену и оставались близкими друзьями более десятилетия.

"Вчера во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, мой верный побратим, музыкант нашей группы "Друге Сонце". Я пока не могу в это поверить. Что уже тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина. Мы дружили и играли с 2010 года. Многое прошли и пережили. Рэпы, концерты, фестивали, разговоры, творческие поиски, планы, встречи, днюхи, твои незабываемые стейки, сколько всего было. И как теперь без тебя?" — написала Марина.

Певица вспоминает Игоря как надежного человека, который всегда поддерживал в самые трудные времена, и любящего семьянина, который обожал свою жену Танюшу и дочь Анюту.

"Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой, для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь. Свою семью, Танюшу, дочь Анюту. А музыкой ты жил, горел, чувствовал, что ты настоящий, когда играешь. Мы часто спорили с тобой, но мы всегда были настоящей командой. Ты огромная часть нас, меня, я горжусь, что встретила такого Друга. Это настоящая удача, я благодарна Богу за это. Лети в мир иной, мой дорогой, раз уж так неумолимо судьба решила", — поделилась эмоциями коллега музыканта.

Напомним, что кровавое событие развернулось в Голосеевском районе, в субботу, 18 апреля, где злоумышленник открыл огонь на улице, а затем забаррикадировался в одном из местных супермаркетов вместе с заложниками. Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, правоохранители вели переговоры со стрелком более 40 минут. Поскольку мужчина отказывался сдаться, спецназовцы его ликвидировали. Впоследствии выяснилось, что нападавшему было 56 лет, он жил сам неподалеку от места преступления.

Официальное следствие расследует инцидент как террористический акт. По информации Президента Владимира Зеленского, ликвидированный нападающий имел российское происхождение и долгое время проживал на территории Донецкой области. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, дополнительно назначена проверка действий полиции во время спецоперации, в частности побега нескольких работников. Тем временем в медицинских учреждениях столицы находятся восемь раненых, среди которых есть один ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь.