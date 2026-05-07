Умерла Заслуженная артистка Украины Любовь Колесникова

Любовь Колесникова в роли бабы Палажки в сериале "Поймать Кайдаша". Фото: кадр из видео

Черниговский областной драмтеатр потерял свою ведущую актрису Любовь Колесникову. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" и исполнительница свыше ста театральных ролей отошла в вечность в четверг, 7 мая. Церемония прощания с артисткой состоится уже завтра в ее родном театре.

Об этом сообщили представители Черниговского областного драмтеатра, передает Новини.LIVE.

На 75-м году жизни остановилось сердце выдающейся актрисы Любови Колесниковой. В последнее время женщина боролась с серьезной болезнью, и, несмотря на опеку лучших врачей и поддержку коллег, спасти ее не удалось.

Широкой публике артистка больше всего запомнилась благодаря непревзойденной игре в популярном украинском сериале "Спіймати Кайдаша", где она мастерски воплотила образ бабы Палажки.

Актриса Любовь Колесникова. Фото: Черниговский областной драмтеатр.

Провести любимую актрису в последний путь поклонники, друзья и коллеги смогут уже завтра, 8 мая. Церемония прощания продлится с 11:00 утра до 13:00 в помещении Черниговского областного музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко.

Именно в театре Любовь Степановна проработала почти 50 лет своей жизни, работая здесь с марта 1978 года до последнего вздоха. За это время она сыграла свыше ста разноплановых ролей, среди которых Юнона в "Энеиде", Одарка в "Фараонах" и много персонажей в спектаклях для детей.

Любовь Колесникова в театре. Фото: Черниговский областной драмтеатр

Творческий путь артистки начался очень рано. Она родилась 1 июля 1951 года в небольшом селе Остров Житомирской области и еще с детства знала, кем хочет стать. Свою дебютную роль девочка сыграла в народном театре, когда ей было всего 13. Впоследствии Любовь получила профессиональное образование в Киевской эстрадно-цирковой студии.

Ее профессиональная театральная карьера стартовала в 1971 году. Первым местом работы для молодой актрисы стал Нежинский академический украинский драматический театр имени Михаила Коцюбинского. Оттуда через семь лет ее пригласили в Чернигов, где она и стала ведущим мастером сцены и получила звание Заслуженной артистки Украины.

