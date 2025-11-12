Геннадій Балашов помер, заявив колишній нардеп Дмитрук 11 листопада

Геннадій Балашов. Фото: facebook.com/balashov.gennadiy

Вчора у вівторок, 11 листопада, стало відомо про смерть колишнього народного депутата України Геннадія Балашова. Скандальний політик та лідер забороненої партії "5.10" помер у віці 64 років.

Про це у Telegram написав нардеп-утікач Артем Дмитрук.

Що пишуть про смерть Балашова

"Пішов із життя Геннадій Балашов. Мої щирі співчуття рідним і близьким", — повідомив Дмитрук.

Окрім того, представник політсили "5.10" Юрій Коновальчук стверджує, що у смерті Балашова винна "влада". Проте він не уточнив, про владу якої країни говорить. Зазначимо, що у коментарях під дописом є неперевірена інформація, що Балашов помер внаслідок інфаркту.

Що відомо про діяльність Балашова

Нагадаємо, що Геннадій Балашов, є засновник політичної партії "5.10". Він тривалий час фігурував у низці скандалів, пов’язаних із його відверто антиукраїнськими висловлюваннями.

Окремо діяльністю Балашова цікавилася Служба безпеки України у зв'язку з публічними заявами, у яких він закликав до насильства щодо тих, хто наполягав на спілкуванні українською мовою. Сам політик послідовно виступав проти української мови та був російськомовним.

Після втечі до Сполучених Штатів Балашов продовжив поширювати антиукраїнські меседжі. На своєму YouTube-каналі він називав українську владу "диктаторами" та "воєнними комуністами", але згодом був заблокований.

Ще до виїзду з України, у 2021 році, Балашов потрапив у поле зору правоохоронців через фінансові махінації та несплату податків. Державна фіскальна служба відкрила щодо нього кримінальне провадження за ухилення від сплати на понад ніж 9,6 млн гривень податків. У межах цього провадження під арешт потрапило його майно на суму близько 200 млн гривень. Після передачі справи до суду політик залишив територію України.

Також зазначимо, що у липні 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Геннадія Балашова за систематичну діяльність, спрямовану на поширення антиукраїнської пропаганди. У ЦПД при РНБО неодноразово наголошували, що риторика Балашова збігається з російськими наративами.

Нагадаємо, що у цьому році у Мадриді, 21 травня, кількома пострілами вбили колишнього одіозного українського політика Андрія Портнова.

Також ми писали, що в кінці серпня у Львові вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.