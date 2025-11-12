Геннадий Балашов умер, заявил бывший нардеп Дмитрук 11 ноября

Геннадий Балашов. Фото: facebook.com/balashov.gennadiy

Вчера во вторник, 11 ноября, стало известно о смерти бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова. Скандальный политик и лидер запрещенной партии "5.10" умер в возрасте 64 лет.

Об этом в Telegram написал нардеп-беглец Артем Дмитрук.

Что пишут о смерти Балашова

"Ушел из жизни Геннадий Балашов. Мои искренние соболезнования родным и близким", — сообщил Дмитрук.

Кроме того, представитель политсилы "5.10" Юрий Коновальчук утверждает, что в смерти Балашова виновата "власть". Однако он не уточнил, о власти какой страны говорит. Отметим, что в комментариях под сообщением есть непроверенная информация, что Балашов умер в результате инфаркта.

Что известно о деятельности Балашова

Напомним, что Геннадий Балашов, является основателем политической партии "5.10". Он долгое время фигурировал в ряде скандалов, связанных с его откровенно антиукраинскими высказываниями.

Отдельно деятельностью Балашова интересовалась Служба безопасности Украины в связи с публичными заявлениями, в которых он призывал к насилию в отношении тех, кто настаивал на общении на украинском языке. Сам политик последовательно выступал против украинского языка и был русскоязычным.

После побега в Соединенные Штаты Балашов продолжил распространять антиукраинские месседжи. На своем YouTube-канале он называл украинскую власть "диктаторами" и "военными коммунистами", но впоследствии был заблокирован.

Еще до выезда из Украины, в 2021 году, Балашов попал в поле зрения правоохранителей из-за финансовых махинаций и неуплаты налогов. Государственная фискальная служба открыла в отношении него уголовное производство за уклонение от уплаты более чем 9,6 млн гривен налогов. В рамках этого производства под арест попало его имущество на сумму около 200 млн гривен. После передачи дела в суд политик покинул территорию Украины.

Также отметим, что в июле 2025 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против Геннадия Балашова за систематическую деятельность, направленную на распространение антиукраинской пропаганды. В ЦПД при СНБО неоднократно отмечали, что риторика Балашова совпадает с российскими нарративами.

Напомним, что в этом году в Мадриде, 21 мая, несколькими выстрелами убили бывшего одиозного украинского политика Андрея Портнова.

Также мы писали, что в конце августа во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.