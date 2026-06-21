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Польські активісти оголосили про власну нагороду для Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 18:25
У Польщі створили "Орден майбутнього" для Зеленського
Активісти у Польші. Фото ілюстративне: Тетяна Шарапова / Наш вибір

Представники громадянського суспільства Польщі вирішили нагородити президента України Володимира Зеленського власною відзнакою — так званим "Орденом майбутнього". Ініціатива з’явилася після рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла.

Про це пише онлайн-медіа Sestry.eu, передає Новини.LIVE.

Що означає ця нагорода

Автори ініціативи зазначають, що їхній орден є символічною нагородою від польських громадян, які підтримують Україну та не погоджуються з позицією частини політичного керівництва країни. 

"Українці віддають життя за безпеку – свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди", – йдеться у повідомленні.

Польські активісти оголосили про власну нагороду для Зеленського - фото 1
Орден майбутнього. Фото: Sestry.eu

Вони також наголошують, що ініціатива є громадською та не пов’язана з офіційними структурами держави.

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Як повідомляли Новини.LIVE, раніше президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Рішення польського лідера пояснили реакцією на суперечливі кроки української сторони, пов’язані з назвою одного з підрозділів ЗСУ.

Також Новини.LIVE інформували, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на рішення президента Польщі. За словами очільника ОП, цей крок є недружнім актом щодо українського народу. Після цього він заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", підкресливши політичний характер свого рішення.

Володимир Зеленський Польща нагорода
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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