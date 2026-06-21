У Польщі створили "Орден майбутнього" для Зеленського

Активісти у Польші. Фото ілюстративне: Тетяна Шарапова / Наш вибір

Представники громадянського суспільства Польщі вирішили нагородити президента України Володимира Зеленського власною відзнакою — так званим "Орденом майбутнього". Ініціатива з’явилася після рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла.

Про це пише онлайн-медіа Sestry.eu, передає Новини.LIVE.

Що означає ця нагорода

Автори ініціативи зазначають, що їхній орден є символічною нагородою від польських громадян, які підтримують Україну та не погоджуються з позицією частини політичного керівництва країни.

"Українці віддають життя за безпеку – свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди", – йдеться у повідомленні.

Орден майбутнього. Фото: Sestry.eu

Вони також наголошують, що ініціатива є громадською та не пов’язана з офіційними структурами держави.

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Як повідомляли Новини.LIVE, раніше президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Рішення польського лідера пояснили реакцією на суперечливі кроки української сторони, пов’язані з назвою одного з підрозділів ЗСУ.

Також Новини.LIVE інформували, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на рішення президента Польщі. За словами очільника ОП, цей крок є недружнім актом щодо українського народу. Після цього він заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", підкресливши політичний характер свого рішення.