Польща перевіряє розголошення таємниці про постачання зброї Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

Карина Приходько Редактор

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про початок розслідування щодо можливого розголошення інформації, яка стосується військової допомоги Україні. Водночас він доручив розсекретити частину відомостей про постачання озброєння, здійснені у 2022-2026 роках.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Владислав Косіняк-Камиш написав у Х.

Польща розсекретить інформацію про військову допомогу Україні

За словами Косіняка-Камиша, процес передачі військової техніки Україні був започаткований ще попереднім урядом, коли Міністерство оборони очолював Маріуш Блащак. Він також наголосив, що про кожну поставку озброєння інформували президента Польщі. Нині цю посаду обіймає Кароль Навроцький, а раніше главою держави був Анджей Дуда.

Окремо міністр повідомив, що доручив Службі військової контррозвідки Польщі встановити осіб, які могли навмисно сприяти витоку державної таємниці.

"Ми діємо в умовах війни біля наших кордонів, і кожна дія, спрямована проти державних інтересів Польщі, ставить під загрозу безпеку польських громадян", — наголосив Владислав Косіняк-Камиш.

Він також запевнив, що всі причетні до можливого розголошення секретної інформації нестимуть відповідальність незалежно від їхнього статусу чи наявності депутатського або іншого імунітету.

Зазначимо, 4 липня віцемаршал польського Сейму та співголова ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак заявив, що у березні польський уряд без публічного оголошення передав Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot. Саме після цих заяв польська влада ініціювала перевірку можливого витоку секретної інформації.

Як писали Новини.LIVE, віцеспікер Сейму звинуватив уряд у таємній допомозі ЗСУ. Він назвав таку ймовірну допомогу українській армії масштабним державним скандалом.

Також Польща заблокує вступ України до ЄС через Степана Бандеру. Варшава вимагає, аби Київ відмовився від прославлення лідерів українського націоналістичного руху.