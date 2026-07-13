Полк "Скеля" зробив офіційну заяву щодо справи командира 155-ї ОМБр Лучанова

Станіслав Лучанов. Фото: 155-а ОМБр

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У "Скелі" висловилися щодо розслідування правоохоронців, у якому фігурує комбриг 155-ї бригади Станіслав Лучанов. Військові наголосили, що інкриміновані злочини відбулися вже після того, як офіцер очолив інший підрозділ. Полк жодного відношення до цієї кримінальної справи не має.

Про це з посиланням на офіційну заяву 425-го окремого штурмового полку "Скеля" информує Новини.LIVE.

Суть справи та бойовий шлях командира

У полку пояснили, що Лучанов раніше служив у багатьох підрозділах. Зокрема, він проходив службу у 93-й та 23-й окремих механізованих бригадах, 425-му окремому стрілецькому батальйоні, керував 210-м батальйоном ТРО, а також менше року працював начальником штабу 425-го ОШП "Скеля". Командиром 155-ї ОМБр його призначили у лютому поточного року.

"Події за участі Станіслава Лучанова та його підлеглих, які розслідують правоохоронні органи, відбулися вже під час проходження ним служби на посаді командира 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської (ОМБр). 425 окремий штурмовий полк (ОШП) "Скеля" не має жодного стосунку ні до обставин цього кримінального провадження, ні до рішень, які могли бути ухвалені в іншій військовій частині", — йдеться в повідомленні.

Також військові зауважили, що не можна перекладати провину на попередні місця служби офіцер

"Якщо погодитися з логікою окремих публікацій, то, за аналогією, відповідальність за дії будь-якого військовослужбовця потрібно покладати на кожен підрозділ, у якому він будь-коли проходив службу. Такий підхід є хибним. Кримінальна відповідальність завжди є персональною і не може переноситися на військові частини, де людина проходила службу в різні періоди своєї кар'єри".

Окрім цього, у полку нагадали про різне підпорядкування. 155-та бригада — це окрема частина, яка виконує завдання у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ. Полк "Скеля" не входить до цієї структури, не керує бригадою і ніяк не впливає на її рішення.

Позиція підрозділу щодо розслідування

У "Скелі" закликали журналістів не пов'язувати постать Станіслава Лучанова лише з їхнім полком, оскільки зараз підрозділ активно реформується, оновлює внутрішні процеси та стандарти служби.

Командування полку категорично засудило злочини проти цивільного населення та повністю відмежувалося від будь-яких протиправних дій. Представники підрозділу додали, що якщо правоохоронці доведуть провину командира 155-ї ОМБр, то всі винні мають відповісти перед законом, незважаючи на звання, посади чи минулі заслуги.