Дефенс Сіті і Дія Сіті — що дозволено поєднувати бізнесу

Поява одразу кількох спеціальних режимів для бізнесу у 2025 році створила хибне уявлення про універсальне рішення для компаній, які працюють у сфері технологій, оборони та інвестицій. Дефенс Сіті для виробників озброєння, Дія Інвест для інвестиційних фондів і вже знайомий Дія Сіті сформували складну систему стимулів, яку багато хто намагається об'єднати разом. Проте законодавець заклав у цю модель принципове обмеження, адже насправді пільги не накопичуються, а вибір режиму має як свої переваги, так і недоліки.

Про це йдеться в авторській колонці керуючого партнера Crowe Mikhailenko Дмитра Михайленка.

Формально всі ці режими добровільні. Компанія, що відповідає встановленим вимогам, може подати заявку й отримати спеціальний статус. Однак на практиці вирішальним є не сам факт резидентства, а те, які податкові й регуляторні переваги реально можна застосувати без втрат. Саме тут і виникає головний конфлікт між Дефенс Сіті та Дія Сіті.

Дія Сіті будувався як інструмент оптимізації витрат на людський капітал. Відтак їм наданий пільговий ПДФО, знижене навантаження з ЄСВ і спеціальні правила оподаткування прибутку, що дозволяє компаніям ефективно працювати з командами розробників, інженерів і R&D.

Дефенс Сіті, навпаки, орієнтований на капіталомістке виробництво: землю, нерухомість, імпорт комплектуючих, експорт готової продукції та звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування.

Чи можна бути одночасно і в Дефенс Сіті і в Дія Сіті?

Попри відсутність прямої заборони в Податковому кодексі, одночасне перебування в обох режимах не дає бізнесу подвійного ефекту.

Якщо компанія з Дія Сіті отримує статус резидента Дефенс Сіті, вона фактично втрачає право користуватися податковими стимулами першого режиму. Це означає, що спроба забрати всі пільги одразу завершується провалом, бо бізнес позбавлять ключової переваги, заради якої він й заходив у Дія Сіті.

Проте, в реальній практиці з'являється інша стратегія. Це не суміщення режимів в одній юридичній особі, а розподіл функцій між кількома структурами.

Наразі в Україні закон не обмежує створення окремих компаній, кожна з яких обирає власний спеціальний режим. У такій моделі розробка, програмне забезпечення та інженерні рішення можуть залишатися в межах Дія Сіті, тоді як виробництво, складання, тестування або логістика виносяться в окрему компанію-резидента Дефенс Сіті.

Цей підхід дозволяє зберегти пільги для персоналу та водночас отримати переваги, пов'язані з імпортом, землею та реінвестуванням прибутку. Водночас він потребує значно вищого рівня юридичного та податкового планування, адже будь-які помилки у взаємодії між структурами можуть стати предметом уваги контролюючих органів.

Для компаній, що працюють із безпілотниками або виробами подвійного призначення, стратегічне питання полягає не у виборі "кращого" режиму, а в правильному поділі бізнесу. Адже прямий перехід із Дія Сіті в Дефенс Сіті майже завжди означає втрату пільг для команди.

"Компаніям варто заздалегідь спланувати, яку частину діяльності — розробку, виробництво, сервіс — краще винести в нову юридичну особу, і як структурувати взаємодію", — радить Дмитро Михайленко.

Що треба знати про Дефенс Сіті та іноземний капітал

Експерт зазначає, що ускладнює систему режим Дія Інвест, який також з'явився у 2025 році. Формально він покликаний стимулювати інвестиції через інститути спільного інвестування.

Проте на практиці більшість інвесторів і далі використовує альтернативні інструменти фінансування: позики, опціони, конвертовані механізми. Обмеження щодо складу активів у Дія Інвесті знижують його привабливість для високоризикових і технологічних проєктів, зокрема у сфері miltech.

