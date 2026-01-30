Дефенс Сіті и Дія Сіті — что разрешено совмещать бизнесу

Дефенс Сіті и Дія Сіті. Фото: коллаж Новини.LIVE

Появление сразу нескольких специальных режимов для бизнеса в 2025 году создало ложное представление об универсальном решении для компаний, работающих в сфере технологий, обороны и инвестиций. Дефенс Сіті для производителей вооружения, Дія Инвест для инвестиционных фондов и уже знакомый Дія Сіті сформировали сложную систему стимулов, которую многие пытаются объединить вместе. Однако законодатель заложил в эту модель принципиальное ограничение, ведь на самом деле льготы не накапливаются, а выбор режима имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Об этом говорится в авторской колонке управляющего партнера Crowe Mikhailenko Дмитрия Михайленко.

Формально все эти режимы добровольные. Компания, соответствующая установленным требованиям, может подать заявку и получить специальный статус. Однако на практике решающим является не сам факт резидентства, а то, какие налоговые и регуляторные преимущества реально можно применить без потерь. Именно здесь и возникает главный конфликт между Дефенс Сіті и Дія Сіті.

Дія Сіті строился как инструмент оптимизации затрат на человеческий капитал. Поэтому им предоставлен льготный НДФЛ, сниженная нагрузка по ЕСВ и специальные правила налогообложения прибыли, что позволяет компаниям эффективно работать с командами разработчиков, инженеров и R&D.

Дефенс Сіті, напротив, ориентирован на капиталоемкое производство: землю, недвижимость, импорт комплектующих, экспорт готовой продукции и освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования.

Можно ли быть одновременно и в Дефенс Сіті и в Дія Сіті?

Несмотря на отсутствие прямого запрета в Налоговом кодексе, одновременное пребывание в обоих режимах не дает бизнесу двойного эффекта.

Если компания из Дія Сіті получает статус резидента Дефенс Сіті, она фактически теряет право пользоваться налоговыми стимулами первого режима. Это означает, что попытка забрать все льготы сразу завершается провалом, потому что бизнес лишат ключевого преимущества, ради которого он и заходил в Дія Сіті.

Однако, в реальной практике появляется другая стратегия. Это не совмещение режимов в одном юридическом лице, а распределение функций между несколькими структурами.

Сейчас в Украине закон не ограничивает создание отдельных компаний, каждая из которых выбирает собственный специальный режим. В такой модели разработка, программное обеспечение и инженерные решения могут оставаться в пределах Дія Сіті, тогда как производство, сборка, тестирование или логистика выносятся в отдельную компанию-резидента Дефенс Сіті.

Этот подход позволяет сохранить льготы для персонала и одновременно получить преимущества, связанные с импортом, землей и реинвестированием прибыли. В то же время он требует значительно более высокого уровня юридического и налогового планирования, ведь любые ошибки во взаимодействии между структурами могут стать предметом внимания контролирующих органов.

Для компаний, работающих с беспилотниками или изделиями двойного назначения, стратегический вопрос заключается не в выборе "лучшего" режима, а в правильном разделении бизнеса. Ведь прямой переход из Дія Сіті в Дефенс Сіті почти всегда означает потерю льгот для команды.

"Компаниям стоит заранее спланировать, какую часть деятельности — разработку, производство, сервис — лучше вынести в новое юридическое лицо, и как структурировать взаимодействие", — советует Дмитрий Михайленко.

Что надо знать о Дефенс Сіті и иностранном капитале

Эксперт отмечает, что усложняет систему режим Дія Инвест, который также появился в 2025 году. Формально он призван стимулировать инвестиции через институты совместного инвестирования.

Однако на практике большинство инвесторов и дальше использует альтернативные инструменты финансирования: займы, опционы, конвертируемые механизмы. Ограничения по составу активов в Дія Инвесте снижают его привлекательность для высокорисковых и технологических проектов, в частности в сфере miltech.

