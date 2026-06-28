Погруддя Мазепи з’явилося в Лаврі: Зеленський анонсував пам’ятник у центрі столиці

Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це є відновленням історичної справедливості, адже Мазепа був покровителем Лаври.

Про це глава держави повідомив під час урочистого заходу, передає Новини.LIVE.

Зеленський про встановлення погруддя Мазепи

За словами президента, відтепер у Києво-Печерській лаврі погруддя Івана Мазепи займатиме належне місце.

"Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Відтепер тут, у Києво-Печерській Лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври — Івана Мазепи", — сказав Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що постать гетьмана заслуговує на повноцінний пам'ятник у столиці. На його думку, найкращим місцем для нього є ділянка на бульварі Тараса Шевченка, де у грудні 2013 року знесли пам'ятник Володимиру Леніну.

"Масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник у столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. Я впевнений, там, де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа", — наголосив президент.

Пам'ятник Івана Мазепи. Фото: кадр із відео

Історична довідка

Іван Мазепа був гетьманом Лівобережної України та союзником шведського короля Карла XII під час Північної війни проти Московського царства. Після переходу Мазепи на бік Швеції Московська церква наклала на нього анафему, а російська імперська історіографія протягом століть формувала його образ як "зрадника".

Водночас сучасні історики наголошують, що дії Мазепи були спробою захистити автономію Гетьманщини та вибороти більшу політичну незалежність України в умовах посилення контролю з боку Москви. У цьому контексті його постать розглядається як символ боротьби за державність, а його демонізація значною мірою пов’язується з імперською політикою Росії щодо українського минулого.

Новини.LIVE інформували, що сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції — державне свято на честь ухвалення Основного Закону, який був прийнятий 30 років тому. Документ закріпив ключові принципи державності, права та свободи громадян, а також визначив стратегічний напрям розвитку України як незалежної та демократичної держави.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський розповів про результати нічної роботи українських сил оборони. За його словами, українські військові уразили два нафтопереробні заводи на території Росії. Він зазначив, що ці дії є складовою зусиль зі зниження військового потенціалу РФ.

