Погода в Україні 23 липня: Наталка Діденко прогнозує дощі та прохолоду

Люди під парасольками. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 23 липня, в Україні утримається комфортна літня погода без сильної спеки. Опади очікуються лише в окремих регіонах, тоді як у більшості областей буде сухо та сонячно.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Наталку Діденко.

Де прогнозують дощі та коли почне теплішати

У четвер, 23 липня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +20...+25 °С, а у східних і південно-східних областях повітря прогріється до +25...+28 °С.

За словами синоптикині Наталки Діденко, дощі пройдуть у більшості західних областей, за винятком Тернопільської та Хмельницької. Також опади прогнозують на сході країни, у Запорізькій області та в тимчасово окупованому Криму.

Найближчої ночі на Одещині очікуються зливи та грози, однак удень інтенсивність опадів зменшиться. На решті території України істотних опадів не прогнозують.

Читайте також:

Якою буде погода у Києві

У столиці, за прогнозом Наталки Діденко, 23 липня буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +23...+25 °С, що забезпечить комфортні умови для перебування на вулиці.

Синоптикиня також зазначила, що вже на початку наступного тижня температура повітря почне поступово підвищуватися. За її словами, на початку серпня в Україні можливе повернення спекотної погоди, однак робити точні прогнози на цей період поки що зарано.

Новини.LIVE інформували, що Землю наприкінці місяця може накрити потужна магнітна буря. Очікується геомагнітний шторм найвищої категорії, який може вплинути на самопочуття частини людей.

Новини.LIVE писали, що упродовж тижня з 20 до 26 липня в Україні збережеться мінлива погода. Періоди спеки змінюватимуться прохолоднішими днями, а в окремих областях майже щодня можливі дощі через вплив атмосферних циклонів.