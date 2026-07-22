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Главная Новости дня Погода резко изменится: синоптик Диденко назвала регионы, где ожидаются дожди

Погода резко изменится: синоптик Диденко назвала регионы, где ожидаются дожди

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 17:01
Погода в Украине 23 июля: Наталья Диденко прогнозирует дожди и прохладу
Люди под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 23 июля, в Украине сохранится комфортная летняя погода без сильной жары. Осадки ожидаются лишь в отдельных регионах, тогда как в большинстве областей будет сухо и солнечно.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Наталью Диденко.

Где прогнозируются дожди и когда начнёт теплеть

В четверг, 23 июля, максимальная температура воздуха в Украине составит +20...+25 °С, а в восточных и юго-восточных областях воздух прогреется до +25...+28 °С.

По словам синоптика Натальи Диденко, дожди пройдут в большинстве западных областей, за исключением Тернопольской и Хмельницкой. Также осадки прогнозируются на востоке страны, в Запорожской области и во временно оккупированном Крыму.

В ближайшую ночь в Одесской области ожидаются ливни и грозы, однако днём интенсивность осадков уменьшится. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется.

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В столице, по прогнозу Натальи Диденко, 23 июля будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+25 °С, что обеспечит комфортные условия для пребывания на улице.

Синоптик также отметила, что уже в начале следующей недели температура воздуха начнет постепенно повышаться. По её словам, в начале августа в Украине возможно возвращение жаркой погоды, однако делать точные прогнозы на этот период пока рано.

Новини.LIVE сообщали, что в конце месяца Землю может накрыть мощная магнитная буря. Ожидается геомагнитный шторм высшей категории, который может повлиять на самочувствие части людей.

Новини.LIVE писали, что в течение недели с 20 по 26 июля в Украине сохранится переменчивая погода. Периоды жары будут сменяться более прохладными днями, а в отдельных областях почти ежедневно возможны дожди из-за влияния атмосферных циклонов.

Наталка Диденко дождь прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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