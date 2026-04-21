Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Погода різко зіпсується впродовж трьох днів: прогноз синоптика Діденко

Погода різко зіпсується впродовж трьох днів: прогноз синоптика Діденко

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 13:35
Прогноз погоди на 22 квітня 2026: заморозки та дощі в Україні
Жінка ховається від дощу. Фото: Новини.LIVE

За прогнозом погоди від синоптикині Наталки Діденко, найближчими днями українцям не варто розраховувати на суттєве потепління. Хоча в середу, 22 квітня, в Києві та більшості областей світитиме сонце, денна температура не перевищить позначку в +12°C, а потім в Україну прийдуть потужні дощі.

Про це Наталка Діденко повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 22-23 квітня від Наталки Діденко

У середу, 22 квітня, вночі температура повітря в більшості регіонів становитиме лише +1...+4°C. Подекуди очікуються заморозки від 0°C до -3°C.

Температурна карта України 22 квітня. Фото: Метеопост

У денні години стовпчики термометрів покажуть +8...+12°C. Що стосується опадів, то дощі цього дня пройдуть переважно в Карпатах, на прилеглих до гір територіях, а також у східних областях. На решті території України переважатиме суха та спокійна погода.

У Києві 22 квітня очікується суха та сонячна, але доволі прохолодна доба. Вночі в столиці прогнозують +1...+3°C, місцями також імовірні заморозки. Вдень повітря прогріється максимум до +12°C

Читайте також:

Справжнє випробування негодою чекає на українців уже наступної доби. Наталка Діденко серйозно попереджає про значне погіршення ситуації в четвер, 23 квітня.

Температурна карта України 23 квітня. Фото: Метеопост.

Погода в Україні різко ускладниться і стане вкрай несприятливою: очікуються інтенсивні опади, місцями можливі сильні зливи,  а також небезпечний штормовий вітер.

Раніше Новини.LIVE писали, що за прогнозами синоптиків квітень буде прохолодний та багатий на зливи. Але вже з травня прийде помірне потепління до +19°C.

Також фахівці пояснили, чи будуть сильні магнітні бурі у вівторок, 21 квітня. На Сонці помітили три спалахи та пояснили, як вони впливають на магнітосферу Землі. 

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні заморозки
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації