Прогноз погоди на 22 квітня 2026: заморозки та дощі в Україні

Жінка ховається від дощу.

За прогнозом погоди від синоптикині Наталки Діденко, найближчими днями українцям не варто розраховувати на суттєве потепління. Хоча в середу, 22 квітня, в Києві та більшості областей світитиме сонце, денна температура не перевищить позначку в +12°C, а потім в Україну прийдуть потужні дощі.

Про це Наталка Діденко повідомила у Facebook.

Прогноз погоди в Україні на 22-23 квітня від Наталки Діденко

У середу, 22 квітня, вночі температура повітря в більшості регіонів становитиме лише +1...+4°C. Подекуди очікуються заморозки від 0°C до -3°C.

Температурна карта України 22 квітня.

У денні години стовпчики термометрів покажуть +8...+12°C. Що стосується опадів, то дощі цього дня пройдуть переважно в Карпатах, на прилеглих до гір територіях, а також у східних областях. На решті території України переважатиме суха та спокійна погода.

У Києві 22 квітня очікується суха та сонячна, але доволі прохолодна доба. Вночі в столиці прогнозують +1...+3°C, місцями також імовірні заморозки. Вдень повітря прогріється максимум до +12°C.

Справжнє випробування негодою чекає на українців уже наступної доби. Наталка Діденко серйозно попереджає про значне погіршення ситуації в четвер, 23 квітня.

Температурна карта України 23 квітня.

Погода в Україні різко ускладниться і стане вкрай несприятливою: очікуються інтенсивні опади, місцями можливі сильні зливи, а також небезпечний штормовий вітер.

