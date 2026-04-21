Погода резко испортится в течение трех дней: прогноз синоптика Диденко

Дата публикации 21 апреля 2026 13:35
Прогноз погоды на 22 апреля 2026 года: заморозки и дожди в Украине
Женщина прячется от дождя. Фото: Новини.LIVE

По прогнозу погоды от синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни украинцам не стоит рассчитывать на существенное потепление. Хотя в среду, 22 апреля, в Киеве и большинстве областей будет светить солнце, дневная температура не превысит отметку в +12°C, а затем в Украину придут мощные дожди.

Об этом Наталка Диденко сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 22-23 апреля от Наталки Диденко

В среду, 22 апреля, ночью температура воздуха в большинстве регионов составит лишь +1...+4°C. Кое-где ожидаются заморозки от 0°C до -3°C.

null
Температурная карта Украины 22 апреля. Фото: Метеопост

В дневные часы столбики термометров покажут +8...+12°C. Что касается осадков, то дожди в этот день пройдут преимущественно в Карпатах, на прилегающих к горам территориях, а также в восточных областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая и спокойная погода.

В Киеве 22 апреля ожидаются сухие и солнечные, но довольно прохладные сутки. Ночью в столице прогнозируют +1...+3°C, местами также вероятны заморозки. Днем воздух прогреется максимум до +12°C.

Настоящее испытание непогодой ждет украинцев уже в следующие сутки. Наталка Диденко серьезно предупреждает о значительном ухудшении ситуации в четверг, 23 апреля.

null
Температурная карта Украины 23 апреля. Фото: Метеопост.

Погода в Украине резко усложнится и станет крайне неблагоприятной: ожидаются интенсивные осадки, местами возможны сильные ливни, а также опасный штормовой ветер.

Ранее Новини.LIVE писали, что по прогнозам синоптиков апрель будет прохладный и богатый на ливни. Но уже с мая придет умеренное потепление до +19°C.

Также специалисты объяснили, будут ли сильные магнитные бури во вторник, 21 апреля. На Солнце заметили три вспышки и объяснили, как они влияют на магнитосферу Земли.

Альбина Заречная - Редактор
