Погіршення погоди: синоптик Діденко назвала, де завтра дощі з грозами

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

Погода в Україні завтра, 21 липня, суттєво не зміниться. Місцями очікуються опади та грози. Водночас температура повітря буде високою.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 21 липня

Діденко зазначила, що завтра дощі з грозами очікуються переважно на Лівобережжі. На решті території значних опадів не передбачається.

Погода в Україні 21 липня. Фото: Meteopost

Температура повітря вдень близько +24...+28 °C, а на сході до +32 °C.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, упродовж тижня з 20 по 26 липня в Україні очікується мінлива погода. У різних областях майже щодня прогнозуються дощі, а температурні показники коливатимуться під впливом циклонічних процесів.

А під час аномальної спеки у червні у французькому регіоні Іль-де-Франс протягом одного тижня зафіксували майже 3 тисячі смертей. Більшість померлих — люди віком понад 65 років.