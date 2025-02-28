Подоляк пояснив суть політики Дональда Трампа щодо Володимира Путіна

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент США Дональд Трамп активно налагоджує діалог з російським президентом Володимиром Путіним. Проте американський лідер насправді може готувати "пастку" для Путіна, щоб отримати контроль над політикою в Росії.

Таке припущення висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що нібито проросійська риторика Дональда Трампа — це лише стратегічний маневр. Насправді ж американський політик прагне скористатися ослабленням Росії, щоб здобути контроль над її ресурсами, вплив на її зовнішню політику та остаточно принизити країну-агресора.

За словами Подоляка, Трамп розглядає Росію як геополітичну мету і намагається створити для неї пастку, щоб у майбутньому отримати вигідні умови для США. Він хоче реалізувати те, що Штати давно прагнули зробити, але не наважувалися — взяти Росію під повний контроль за мінімальну ціну, оскільки це принесе трильйони доларів прибутку.

"Це його прагматичний підхід, бо Трамп вважає, що це дасть йому трильйони доларів прямої прибутковості. Він хоче домінувати, хоче зробити те, що Сполучені Штати давно хотіли, але вагались, тому що це глобальний політичний процес. Хоче повністю взяти Росію під васальний контроль за мінімальну суму", — підкреслив Подоляк.

Подоляк зазначає, що саме з цієї причини Трамп наразі уникає жорсткої критики Кремля, бо бачить потенціал для подальшого впливу. Він навмисно залишає "вікно можливостей" відкритим, щоб заманити Росію у пастку, отримати бажане, а потім поставити жорсткі ультиматуми. Це і є його стратегічна гра. Саме тому, як зазначив Подоляк, нинішня риторика Трампа щодо РФ є виваженою, а його справжні наміри можуть розкритися лише згодом.

Нагадаємо, колишній посол України у США та РФ Володимир Єльченко висловився щодо того, чому Дональд Трамп добре ставиться до диктаторів.

Тим часом Володимир Путін висловився про враження від спілкування з Дональдом Трампом.