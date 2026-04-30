Подоляк розкрив перспективи війни: головні теми інтерв'ю на Новини.LIVE

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 квітня, о 21:00 в ефірі Новини.LIVE вийде велике ексклюзивне інтерв'ю з радником Офісу Президента Михайлом Подоляком. У розмові з ведучою Галиною Остаповець посадовець детально розбере математику закінчення війни, результати далекобійних ударів по російській інфраструктурі, а також гострі внутрішні питання, зокрема легалізацію зброї та реформування системи ТЦК.

Велике інтерв'ю Новини.LIVE з Михайлом Подоляком

Глобальні дипломатичні процеси та внутрішні українські трансформації стануть головними темами сьогоднішнього ефіру на Новини.LIVE.

Під час бесіди йтиметься про очікуваний візит американської делегації, перебіг перемовин з міжнародними партнерами та вплив українських атак на російські нафтопереробні заводи на світові ціни на нафту. Окрему увагу співрозмовники приділять питанню українських територій і тому, чому гіпотетична відмова від Донбасу не здатна зупинити російську агресію.

Значний блок інтерв'ю присвячено внутрішній політиці та обороноздатності держави. Радник Офісу Президента висловить свою позицію щодо необхідності зміни підходів до роботи територіальних центрів комплектування та загального процесу мобілізації. Також обговорюватимуться перспективи експорту вітчизняного озброєння на міжнародні ринки та питання готовності українського суспільства до легалізації вогнепальної зброї в умовах воєнного стану.

Також журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з головою Сумської ОВА Олегом Григоровим. Він розповів, як живе Сумщина під час бойових дій та чому збиття дронів є значно складнішим, ніж в інших областях.

Раніше очільник ОПУ Кирило Буданов в інтерв'ю розповів деталі про переговорний процес зі США та Росією. Він пояснив, які труднощі є у перемовинах, що буде з ТЦК та чи може Україна виграти війну.