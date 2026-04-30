Подоляк раскрыл перспективы войны: главные темы интервью на Новини.LIVE

Интервью с Михаилом Подоляком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 30 апреля, в 21:00 в эфире Новини.LIVE выйдет большое эксклюзивное интервью с советником Офиса Президента Михаилом Подоляком. В разговоре с ведущей Галиной Остаповец чиновник подробно разберет математику окончания войны, результаты дальнобойных ударов по российской инфраструктуре, а также острые внутренние вопросы, в частности легализацию оружия и реформирование системы ТЦК.

Глобальные дипломатические процессы и внутренние украинские трансформации станут главными темами сегодняшнего эфира на Новини.LIVE. В 21:00 советник Офиса Президента Михаил Подоляк ответит на вопросы журналистки Галины Остаповец.

Во время беседы речь пойдет об ожидаемом визите американской делегации, ходе переговоров с международными партнерами и влиянии украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы на мировые цены на нефть. Отдельное внимание собеседники уделят вопросу украинских территорий и тому, почему гипотетический отказ от Донбасса не способен остановить российскую агрессию.

Значительный блок интервью посвящен внутренней политике и обороноспособности государства. Советник Офиса Президента выскажет свою позицию относительно необходимости изменения подходов к работе территориальных центров комплектования и общего процесса мобилизации. Также будут обсуждаться перспективы экспорта отечественного вооружения на международные рынки и вопросы готовности украинского общества к легализации огнестрельного оружия в условиях военного положения.

Также журналисты Новини.LIVE пообщались с председателем Сумской ОВА Олегом Григоровым. Он рассказал, как живет Сумщина во время боевых действий и почему сбивание дронов значительно сложнее, чем в других областях.

Ранее глава ОПУ Кирилл Буданов в интервью рассказал детали о переговорном процессе с США и Россией. Он объяснил, какие трудности есть в переговорах, что будет с ТЦК и может ли Украина выиграть войну.