Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Подоляк раскрыл перспективы войны: главные темы интервью на Новини.LIVE

Подоляк раскрыл перспективы войны: главные темы интервью на Новини.LIVE

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 14:59
Интервью с Михаилом Подоляком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 30 апреля, в 21:00 в эфире Новини.LIVE выйдет большое эксклюзивное интервью с советником Офиса Президента Михаилом Подоляком. В разговоре с ведущей Галиной Остаповец чиновник подробно разберет математику окончания войны, результаты дальнобойных ударов по российской инфраструктуре, а также острые внутренние вопросы, в частности легализацию оружия и реформирование системы ТЦК.

Большое интервью Новости.LIVE с Михаилом Подоляком

Глобальные дипломатические процессы и внутренние украинские трансформации станут главными темами сегодняшнего эфира на Новини.LIVE. В 21:00 советник Офиса Президента Михаил Подоляк ответит на вопросы журналистки Галины Остаповец.

Во время беседы речь пойдет об ожидаемом визите американской делегации, ходе переговоров с международными партнерами и влиянии украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы на мировые цены на нефть. Отдельное внимание собеседники уделят вопросу украинских территорий и тому, почему гипотетический отказ от Донбасса не способен остановить российскую агрессию.

Значительный блок интервью посвящен внутренней политике и обороноспособности государства. Советник Офиса Президента выскажет свою позицию относительно необходимости изменения подходов к работе территориальных центров комплектования и общего процесса мобилизации. Также будут обсуждаться перспективы экспорта отечественного вооружения на международные рынки и вопросы готовности украинского общества к легализации огнестрельного оружия в условиях военного положения.

Также журналисты Новини.LIVE пообщались с председателем Сумской ОВА Олегом Григоровым. Он рассказал, как живет Сумщина во время боевых действий и почему сбивание дронов значительно сложнее, чем в других областях.

Ранее глава ОПУ Кирилл Буданов в интервью рассказал детали о переговорном процессе с США и Россией. Он объяснил, какие трудности есть в переговорах, что будет с ТЦК и может ли Украина выиграть войну.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации