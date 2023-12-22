Подоляк назвав критичні проблеми, які заважають відновити авіасполучення в Україні

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав чотири компоненти, які потрібно вирішити перед тим, як розпочати авіасполучення в Україні. Серед них він виділив захист аеропортів та підготовку інфраструктури.

Про це в інтерв'ю 24 каналу повідомив Михайло Подоляк.

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Подоляк виділив такі потреби для запуску авіасполучення:

захист аеропортів, де вирішать розпочати авіаперевезення;

підготовка інфраструктури, тому що спершу росіяни били саме по аеропортах;

механізми страхування;

компанія, яка буде здійснювати перельоти.

Найголовнішим, на думку Подоляка, є питання безпеки. Він зазначив, що потрібні системи Patriot, які успішно збивають балістичне озброєння та можуть захистити повітряний простір.

"Президент, до речі, на пресконференції чітко зафіксував, що ми отримаємо ще декілька систем Patriot, щоб захистити повітряний простір України, енергетичну інфраструктуру, іншу критичну інфраструктуру тощо. І пан Данілов, і президент на конференції говорив, що це питання дискусій протягом 2024 року. Ми ж не можемо не опікуватися тими питаннями, які так чи інакше впливають на життєспроможність країни — вони обговорюватимуться", — сказав Подоляк.

Радник нагадав аспекти, на яких наголосив Данілов, зокрема: безпека, страхування, компанії, які готові на певні ризики йти, можливість інфраструктурно це відпрацювати тощо. Подоляк переконаний, що відкриття аеропортів в Україні доведе успішне існування держави, що "шукає, отримує рішення".

Відкриття авіасполучення стане сигналом для партнерів

Відкриття авіасполучення в Україні, як каже Подоляк, стане сигналом для країн-партнерів. Вони зрозуміють, що в державу потрібно вкладатися та надсилати допомогу. Адже країна не буде чекати розв'язання проблеми, а буде діяти.

"Сьогодні здається, що це неможливо. У нас балістика, надзвук, постійні дрони в повітрі. Але неможливе для України та неможливе для іншого світу — це дві великі різниці, які ми з вами за 666 днів війни побачили. Україна шукатиме рішення та знайде їх", — переконаний радник.

Подоляк вказав на страх у країн Заходу щодо того, як закінчиться війна, він наголосив, що Україна впорається з цими побоюваннями.

"Країна, яка показує жагу до боротьби, до пошуку рішень, завжди більш приваблива для того, щоб у неї вкладалися, навіть попри страх. Коли вони позбудуться цього страху, а вони можуть його позбутися, коли бачать, що робить Україна, наші ініціативи, тоді інвестиції в Україну будуть обов'язково", — підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк підтримав думку Міністра фінансів України Сергія Марченка про те, що "лакшері-сектору" варто зменшити витрати. Подоляк переконаний, що під час війни потрібно правильно балансувати витрати.

Додамо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що відновлення авіасполучення в нашій державі є важливим питанням. Проте, за його словами, для цього мають бути виконані деякі умови.