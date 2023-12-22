Подоляк назвал критические проблемы, мешающие возобновить авиасообщение в Украине

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал четыре компонента, которые нужно решить перед тем, как начать авиасообщение в Украине. Среди них он выделил защиту аэропортов и подготовку инфраструктуры.

Об этом в интервью 24 каналу сообщил Михаил Подоляк.

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Подоляк выделил следующие потребности для запуска авиасообщения:

защиту аэропортов, где решат начать авиаперевозки;

подготовка инфраструктуры, потому что сначала россияне били именно по аэропортам;

механизмы страхования;

компания, которая будет совершать перелеты.

Самым главный, по мнению Подоляка, — вопрос безопасности. Он отметил, что нужны системы Patriot, успешно сбивающие баллистическое вооружение и способные защитить воздушное пространство.

"Президент, кстати, на пресс-конференции четко зафиксировал, что мы получим еще несколько систем Patriot, чтобы защитить воздушное пространство Украины, энергетическую инфраструктуру, другую критическую инфраструктуру и т.д. И господин Данилов, и президент на конференции говорил, что это вопрос дискуссий в течение 2024 года. Мы же не можем не заниматься теми вопросами, которые так или иначе влияют на жизнеспособность страны — они будут обсуждаться", — указал Подоляк.

Советник напомнил аспекты, которые подчеркнул Данилов, в частности: безопасность, страхование, компании, которые готовы на определенные риски, возможность инфраструктурно это отработать и т.д. Подоляк убежден, что открытие аэропортов в Украине докажет успешное существование государства, которое "ищет и получает решение".

Открытие авиасообщения станет сигналом для партнеров

Открытие авиасообщения в Украине, как говорит Подоляк, станет сигналом для стран-партнеров. Они поймут, что в государство нужно вкладываться и направлять помощь. Ведь страна не будет ждать решения проблемы, а будет действовать.

"Сегодня кажется, что это невозможно. У нас баллистика, сверхзвук, постоянные дроны в воздухе. Но невозможно для Украины и невозможно для другого мира — это две большие разницы, которые мы с вами за 666 дней войны увидели. Украина будет искать решения и найдет их", — убежден советник.

Подоляк указал на страх у стран Запада по поводу того, как закончится война, он подчеркнул, что Украина справится с этими опасениями.

"Страна, которая показывает жажду борьбы, поиска решений, всегда более привлекательна для того, чтобы в нее вкладывались, даже несмотря на страх. Когда они избавятся от этого страха, а они могут от него избавиться, когда видят, что делает Украина, наши инициативы, тогда инвестиции в Украину будут обязательно", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк поддержал мнение Министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что "лакшери-сектору" следует уменьшить расходы. Подоляк убежден, что в период войны нужно правильно балансировать расходы.

Добавим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возобновление авиасообщения в нашем государстве является важным вопросом. Однако, по его словам, для этого должны быть выполнены некоторые условия.