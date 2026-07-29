Побиття українського подружжя у Польщі: підозрюваних відправили за ґрати

Затримання підозрюваних. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

У Вроцлаві (Польща) суд обрав запобіжний захід двом чоловікам, яких підозрюють у жорстокому побитті подружжя громадян України. Обох фігурантів справи взяли під варту на три місяці, тоді як правоохоронці продовжують пошуки ще одного ймовірного учасника нападу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач у коментарі Укрінформу.

Затримання підозрюваних у побитті українців у Польщі

Інцидент стався 26 липня на вулиці Окулицького. Уже за кілька днів правоохоронці за підтримки співробітників антитерористичного підрозділу Нижньосілезького воєводства затримали двох підозрюваних віком 27 та 45 років.

Одного з чоловіків затримали під час спроби залишити Вроцлав. За даними поліції, він мав намір уникнути відповідальності та втекти з міста.

Суд, розглянувши матеріали, зібрані слідчими та прокуратурою, погодився з клопотанням про застосування до обох підозрюваних тимчасового арешту строком на три місяці.

За версією слідства, чоловікам інкримінують злочини, пов'язані з насильством на ґрунті національної ненависті, побиттям та заподіянням тілесних ушкоджень. Крім того, вчинене кваліфікували як хуліганський злочин.

У поліції також повідомили, що обидва затримані вже були відомі правоохоронцям через попередні правопорушення.

Наразі слідчі продовжують розслідування та проводять оперативні заходи для встановлення місцеперебування третього підозрюваного, який, за даними правоохоронців, також міг брати участь у нападі. Одночасно поліція з'ясовує всі обставини резонансного інциденту.

Як писали Новини.LIVE, 27 липня у Польщі побили українську пару через акцент. Нападники накинулися на українську пару прямо всередині торгового закладу після того, як почули їхню розмову.

Того ж дня правоохоронці затримали двох із трьох підозрюваних. Водночас Андрій Сибіга заявив, що Україна відстежуватиме хід цієї справи та забезпечить постраждалим консульську допомогу.