До 38 осіб зросла кількість жертв атаки РФ на Тернопіль — дані Нацполіції

Після атаки РФ на Тернопіль зросла кількість загиблих — що відомо
В Тернополі зросла кількість загиблих від цинічної атаки російських окупантів 19 листопада. У Нацполіції повідомили про ще одну жертву ворожого обстрілу.
Трагічну статистику навів начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.
Скільки життів українців забрала атака РФ на Тернопіль
За даними очільника поліції області, кількість загиблих внаслідок обстрілу РФ зросла до 38 осіб. Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалися безвісти зниклими.
Серед загиблих восьмеро — діти. Безвісти зниклими вважаються ще троє дорослих. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, зранку 19 листопада російські терористи влучили у два житлові будинки на вулицях Стуса та 15 Квітня у Тернополі.
27 листопада стало відомо, що померла 12-річна дівчинка, яка внаслідок обстрілу перебувала в лікарні дев'ять днів.
Також загинула семирічна громадянка Польщі.
