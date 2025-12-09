До 38 человек возросло количество жертв атаки РФ на Тернополь — данные Нацполиции

После атаки РФ на Тернополь выросло число погибших — что известно
В Тернополе возросло количество погибших от циничной атаки российских оккупантов 19 ноября. В Нацполиции сообщили о еще одной жертве вражеского обстрела.
Трагическую статистику привел начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.
Сколько жизней украинцев унесла атака РФ на Тернополь
По данным главы полиции области, количество погибших в результате обстрела РФ возросло до 38 человек. Выявлено еще двух погибших людей, которые считались без вести пропавшими.
Среди погибших восемь — дети. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых. Следственные действия продолжаются.
Напомним, утром 19 ноября российские террористы попали в два жилых дома на улицах Стуса и 15 Апреля в Тернополе.
27 ноября стало известно, что умерла 12-летняя девочка, которая в результате обстрела находилась в больнице девять дней.
Также погибла семилетняя гражданка Польши.
