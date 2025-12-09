До 38 человек возросло количество жертв атаки РФ на Тернополь — данные Нацполиции

Разрушенный оккупантами РФ жилой дом в Тернополе. Фото: Нацполиция

В Тернополе возросло количество погибших от циничной атаки российских оккупантов 19 ноября. В Нацполиции сообщили о еще одной жертве вражеского обстрела.

Трагическую статистику привел начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Реклама

Читайте также:

Сколько жизней украинцев унесла атака РФ на Тернополь

Сообщение начальника полиции Тернопольской области. Фото: Скриншот

По данным главы полиции области, количество погибших в результате обстрела РФ возросло до 38 человек. Выявлено еще двух погибших людей, которые считались без вести пропавшими.

Среди погибших восемь — дети. Без вести пропавшими считаются еще трое взрослых. Следственные действия продолжаются.

Напомним, утром 19 ноября российские террористы попали в два жилых дома на улицах Стуса и 15 Апреля в Тернополе.

27 ноября стало известно, что умерла 12-летняя девочка, которая в результате обстрела находилась в больнице девять дней.

Также погибла семилетняя гражданка Польши.