Пишний: НБУ ініціює зміну керівництва Sense Bank

Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: Андрій Пишний/Facebook

Іванна Чайка редактор політичних новин

Національний банк України визнав голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. Під час виступу у Верховній Раді голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Кабінету міністрів як акціонеру банку висунули вимогу невідкладно припинити повноваження посадовця та обрати нового члена ради. Підставою для цього рішення стали оприлюднені НАБУ матеріали розслідування, які містять факти про отримання та виконання Гладишенком вказівок від сторонніх осіб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Голову наглядової ради Sense Bank Гладишенка позбавлять повноважень

Раніше регулятор двічі звертався до НАБУ та САП по матеріали справи, однак їх не надавали через таємницю досудового розслідування.У зв'язку з оприлюдненням нових матеріалів Нацбанк відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності всього складу наглядової ради Sense Bank, а також ухвалив рішення провести у фінустанові позапланові перевірки.

За словами Пишного, зібрані антикорупційними органами докази свідчать, що попереднє самоусунення Миколи Гладишенка могло мати лише формальний характер, а він фактично продовжував впливати на діяльність банку. Очільник НБУ наголосив, що наглядова рада банку наразі не має кворуму і є неправомочною, що є неприйнятним для державної установи.

"Оприлюднені матеріали НАБУ дають підстави вважати, що самоусунення Миколи Гладищенка мало лише формальний характер, і фактично він продовжував впливати на діяльність банку. Наглядова Рада не належно відреагувала на цю ситуацію, що ставить під сумнів здатність членів забезпечити належний контроль за діяльністю", — заявив Пишний.

Він додав, що НБУ визначить наслідки, які стосуватимуться персонально всього складу наглядової ради, та адресує їх акціонеру для належного реагування, оскільки держава як власник повинна мати реальний механізм впливу на ключові та кадрові стратегічні рішення.

Паралельно регулятор вирішує питання щодо голови правління Sense Bank Олексія Ступака, стосовно якого ще у травні відкрили адміністративне провадження щодо його професійної придатності.

Повідомляється, що 26 серпня він має пройти співбесіду кваліфікаційної комісії НБУ. Наразі Нацбанк уже офіційно підтримав ініціативу уряду відсторонити Ступака від виконання обов'язків на посаді на час проведення службового розслідування.

Як писали Новини.LIVE, 19 серпня Кабмін ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради державного Sense Bank Миколи Гладишенка. Прем’єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що для державної фінансової установи принципове значення має довіра.

Також у середу, 19 серпня, відбулися обшуки в ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Мудра розповіла, що вона разом з адвокатами готується до судового засідання.