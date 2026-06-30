Підривник у бігах: нові деталі нападу на родину олігарха в Монако

Слідчі дії на місці вибуху в Монако. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Монако розслідують імовірний терористичний акт, унаслідок якого під час вибуху бомби в житловому будинку важкі поранення отримав український олігарх Вадим Єрмолаєв та його родина. Відомо, що підривник, який залишив рюкзак із вибухівкою у вестибюлі будівлі безпосередньо на кордоні з Францією, зміг утекти пішки, через що в регіоні оголосили план перехоплення та задіяли екстрений "червоний план".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Le Figaro.

У Монако розслідують підрив олігарха Вадима Єрмолаєва

У понеділок, 29 червня, близько о 21:00 у князівстві Монако стався потужний вибух, який за своїми масштабами та наслідками став першим подібним випадком в історії цієї держави. Епіцентром став вестибюль житлового будинку на вулиці Révérend Père Louis Frolla, розташованої безпосередньо на кордоні з Францією.

У будівлі під час детонації перебував 50-річний український мультимільйонер Вадим Єрмолаєв разом зі своєю цивільною дружиною та сином. Усі троє членів родини дістали поранення різного ступеня важкості.

Відомо, що бізнесмен перебуває під українськими санкціями з грудня 2023 року за рішенням РНБО, яке підписав президент Володимир Зеленський. ЗМІ, посилаючись на спецслужби України, пов'язували ці обмеження з тим, що олігарх продовжив торгувати алкоголем у тимчасово окупованому Росією Криму, а після початку повномасштабного вторгнення оселився в Монако як "VIP-біженець".

Постраждалих дорослих терміново евакуювали до французької Ніцци за 20 кілометрів від князівства. Обоє батьків перебувають в Університетській лікарні Пастера у критичному стані, лікарі змагаються за їхнє життя. Їхнього 13-річного сина госпіталізували до Дитячої лікарні Ленваль, наразі його стан оцінюють як стабільний. Медична допомога на місці знадобилася ще чотирьом людям: один очевидець зазнав гострого шоку, а кілька інших отримали порізи через розбиті вибуховою хвилею вікна.

Що з'ясували правоохоронці про потенційного виконавця теракту

Правоохоронці вже встановили перші деталі злочину завдяки камерам відеоспостереження, які зафіксували невідомого чоловіка у бежевих штанях, чорній куртці та чорному капелюсі. Зловмисник залишив рюкзак у холі будівлі й одразу втік у напрямку сусіднього французького міста Босолей. Пристрій здетонував саме тоді, коли до під'їзду входили інші люди, тому наразі достеменно невідомо, чи була родина Єрмолаєва єдиною ціллю замаху.

Експерти зі знешкодження бомб та судова поліція з'ясували, що вибухівка була начинена болтами та дробом для максимального ураження. Для пошуку нападника влада Монако задіяла 84 співробітників громадської безпеки та активувала "червоний план", залучивши 50 пожежників, серед яких було 10 рятувальників із Франції. Французькі силовики допомагають колегам у розслідуванні та розшуку втікача.

Керівництво князівства та французькі посадовці негайно відреагували на надзвичайну подію. Прем'єр-міністр Крістоф Мірманд заявив агентству AFP, що це, ймовірно, був теракт, і додав, що вибуховий пристрій, схоже, був пов'язаний з бомбою. Державний міністр Монако висловив жаль з приводу того, що такий інцидент трапився вперше в історії країни.

На нічному брифінгу для преси Крістоф Мірманд окреслив подальші кроки слідства.

"Поліція зараз збирає докази. Важливо мати можливість співпрацювати зі спецслужбами, щоб визначити середовище жертв, визначити, чи можуть інші особи постраждати від конкретних загроз, і забезпечити, щоб ці події не повторилися в князівстві", — резюмував урядовець.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно СБУ викрила проросійського агента у Харкові. Чоловік планував здійснити теракт у центрі міста в місці скупчення людей.

Також раніше правоохоронці викрили та зірвали підготовку теракту в Києві. За даними слідства, до злочину причетні столичний маркетолог і військовослужбовець-дезертир, які діяли за вказівками російської ФСБ. За версією правоохоронців, чоловіки встановили вибуховий пристрій біля генератора в Шевченківському районі столиці. За задумом виконавців, вибух мав спричинити масштабну пожежу.