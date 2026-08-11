Під ударом опинилась 21 локація: скільки цілей не збила ППО

Військовослужбовець ЗСУ запускає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити засобами РЕБ 98 російських безпілотників під час масштабної атаки на північні, південні та східні регіони. Основними цілями стали Запорізька та Київська області.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 11 серпня

Головними цілями масованого повітряного удару, що розпочався о 18:00 10 серпня і продовжився вночі 11 серпня, стали Київщина та Запоріжжя. Противник випустив балістичні ракети "Іскандер-М" та KN-23, а також протикорабельні "Циркони" з Курської, Ростовської, Воронезької та Орловської областей РФ.

Одночасно Україну атакували 120 безпілотників. Серед них були "Гербери", дрони-імітатори "Пародія" та "Shahed", більшість із яких були реактивні. БпЛА запускали з російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (АР Крим).

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними на 09:00, оборонцям вдалося збити або подавити 98 ворожих дронів.

Зафіксовано прямі влучання на 21 локації. Ще на п'ятьох об'єктах впали уламки збитих цілей.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 11 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по території України, під прицілом якого опинилися кілька регіонів. Зокрема, у Києві та низці інших міст пролунали вибухи через запуск противником балістичних ракет.

Водночас сильні руйнування має Запоріжжя, яке ворог атакував із застосуванням ракет та керованих авіаційних бомб. Загинули шестеро людей, а ще майже два десятки містян дістали поранення.

Тим часом дефіцит ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot створює серйозну загрозу затягування війни щонайменше до 2027 року, адже Кремль не погодиться на мирні домовленості, доки Україна залишатиметься вразливою перед балістичним озброєнням. ISW розкрили плани Путіна щодо України.