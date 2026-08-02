Під час вибуху в Москві постраждала донька генерала Чайко та загинув його зять: росЗМІ

Ресторан Balzi Rossiс після вибуху. Фото: росЗМІ

Олександр Шорохов Редактор

У Москві під час вибуху у ресторані Balzi Rossi могла постраждати 25-річна Марія Чайко, донька головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайко. Всього там загинули щонайменше п’ятеро людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Moscow Times.

Що відомо про вибух у центрі Москви

Унаслідок вибуху загинули 5 людей, ще більше 20 отримали поранення. У опублікованих РЕН ТВ та "112" списках постраждалих фігурує 25-річна "Марія П.", яка госпіталізована з відкритою черепно-мозковою травмою. Журналісти встановили, що у витоках із баз даних Марія Чайко значиться під прізвищем Передрій. Крім того, у Марії Чайко та Марії Передрій збігаються рік народження та адреса проживання.

Також, під час вибуху, ймовірно, загинув чоловік Марії Чайко. У списку жертв фігурує 27-річний "Данило П.", якого видання ідентифікує як Данила Передрія, ймовірно, зятя російського генерала.

Під час російського вторгнення в Україну у 2022 році війська під командуванням Олександра Чайко закатували та стратили сотні мирних громадян України під час наступу на Київ, у тому числі у Бучі.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, вибух у ресторані Balzi Rossi стався увечері 1 серпня. Спочатку повідомлялося, що причиною став витік побутового газу, проте пізніше стало відомо, що у закладі спрацював вибуховий пристрій, який невідома жінка намагалася пронести під виглядом подарунка.

За останніми даними, внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, ще 21 отримав поранення. Ціллю замаху міг бути головком російських Повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко.