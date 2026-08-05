Україна отримає від ЄС 1,4 млрд євро із заморожених активів РФ

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейський Союз перерахує Україні ще 1,4 млрд євро, отриманих від заморожених російських активів. Це вже п'ятий транш такої фінансової допомоги. Кошти спрямують на посилення оборони та зміцнення стійкості української держави.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, пресслужбу Єврокомісії та прем'єр-міністра Сергія Корецького.

ЄС спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від активів РФ

Європейська комісія повідомила, що 3 серпня Європейський Союз отримав ще 1,4 млрд євро доходів, нарахованих від знерухомлених активів Центрального банку Росії. Ці кошти перерахують Україні в межах п'ятого траншу, сформованого за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

З моменту їх замороження російські активи принесли загалом 8 млрд євро надприбутків.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія повинна відповідати за руйнування, яких завдає Україні своїми повітряними ударами. За її словами, саме тому Європейський Союз продовжує спрямовувати доходи від заморожених російських активів на підтримку України.

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"Ми вчергове прокинулися з новинами про звірства, які скоїла Росія своїми повітряними ударами по Україні. Росія має заплатити за завдані руйнування. І ми використовуємо доходи від заморожених російських активів, щоб це сталося. Ми передаємо Україні наступні 1,4 млрд євро. Це допоможе Україні продовжувати чинити опір незаконній війні Росії", — написала Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у соцмережі X.

Скриншот повідомлення Урсули фон дер Ляєн/X

Своєю чергою прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що отримані кошти спрямують на посилення оборони та зміцнення стійкості України. Він також наголосив, що відповіддю на російський терор має бути подальше зміцнення української держави:

"Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити".

Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 30 липня 2026 року Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш фінансової допомоги у розмірі 3,47 млрд євро. Кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових державних потреб. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено загалом 45 млрд євро.

Новини.LIVE також писали, що 23 липня 2026 року Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько 690 млн доларів. Кошти надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності й фінансування пріоритетних видатків.