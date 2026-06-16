П'ять спалахів на Сонці: прогноз для метеозалежних на 16 червня
На Землі у вівторок, 16 червня, магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці відбулося кілька спалахів, але вони не будуть суттєво впливати на Землю.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.
Магнітні бурі 16 червня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 2 спалахи класу B та 3 спалахи класу С, але вони суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 16 червня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 22.
Вплива магнітних бур на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес.
Як писали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоди на вихідні, 19-21 червня. Відчутно спекотно в Україні стане ще в п'ятницю У цей день нічні показники коливатимуться від +12 °C до +18 °C. Протягом уікенду температура у більшості регіонів становитиме від +23 аж до +35°C.
Також синоптики спростували чутки про аномальну спеку літом в Україні. Вони пояснили, що різке потепління та хвиля спеки можлива лише в країнах Західної Європи, зокрема в Іспанії, Франції та Великій Британії.