П'ять спалахів на Сонці: прогноз для метеозалежних на 16 червня

Головний біль через магнітні бурі. Фото: Freepik, Hi-news. Колаж Новини.LIVE

На Землі у вівторок, 16 червня, магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці відбулося кілька спалахів, але вони не будуть суттєво впливати на Землю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 16 червня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 2 спалахи класу B та 3 спалахи класу С, але вони суттєво не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 16 червня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 22.

Вплива магнітних бур на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто спати щонайменше 7-8 годин, підтримувати водний баланс, гуляти на свіжому повітрі та зменшити стрес.

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