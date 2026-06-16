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Главная Новости дня Пять вспышек на Солнце: прогноз для метеозависимых на 16 июня

Пять вспышек на Солнце: прогноз для метеозависимых на 16 июня

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 12:15
Пять вспышек на Солнце: прогноз для метеозависимых на 16 июня
Головная боль из-за магнитных бурь. Фото: Freepik, Hi-news. Коллаж Новини.LIVE

На Земле во вторник, 16 июня, магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошло несколько вспышек, но они не окажут существенного влияния на Землю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 16 июня

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошли 2 вспышки класса B и 3 вспышки класса С, но они существенно не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность останется низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 16 июня

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 15%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 22.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит спать не менее 7-8 часов, поддерживать водный баланс, гулять на свежем воздухе и уменьшить стресс.

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Как писали Новини.LIVE, синоптики дали прогноз погоды на выходные, 19-21 июня. Ощутимо жарко в Украине станет еще в пятницу. В этот день ночные показатели будут колебаться от +12 °C до +18 °C. В течение уик-энда температура в большинстве регионов составит от +23 до +35 °C.

Также синоптики опровергли слухи об аномальной жаре летом в Украине. Они объяснили, что резкое потепление и волна жары возможны только в странах Западной Европы, в частности в Испании, Франции и Великобритании.

погода магнитные бури головная боль
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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